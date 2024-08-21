Меркурис: Киев понимает, что не сможет удержать Донбасс

Британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube высказал мнение, что украинские власти осознают, что удержать Донбасс не удастся.

По его словам, они, вероятно, готовятся признать поражение в борьбе за регион.

Эксперт отметил, что российские войска совершают стремительное продвижение на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные боевые действия. Поступают сообщения о переходе под контроль России новых позиций и населенных пунктов.

В среду Министерство обороны России объявило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике, расположенного в пяти километрах юго-западнее Прогресса. Это часть стратегического плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к жителям Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и Селидово с призывом эвакуироваться из-за приближения линии фронта.

Также Министерство обороны России сообщило, что в воскресенье российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР.

Это небольшое поселение к северо-западу от ранее освобожденного Лисичного. Свиридоновка расположена на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские силы теперь могут продвигаться дальше на запад, к Красноармейску (Покровску).

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)