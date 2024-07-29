Согласно публикации в издании Foreign Policy, Украине предстоит преодолеть множество препятствий на пути к интеграции в западные структуры, такие как НАТО и ЕС.
Основными проблемами, по мнению экспертов, являются коррупция, недостаточный гражданский контроль над вооруженными силами и ограниченная прозрачность государственных институтов.
Источник в Пентагоне выразил особую озабоченность ситуацией в сфере оборонных закупок, где наблюдаются случаи распределения контрактов в пользу лиц, приближенных к руководству страны. Несмотря на определенный прогресс в реформировании, Украина все еще далека от соответствия стандартам НАТО и ЕС.
Эксперты отмечают, что темпы реформ в Украине не соответствуют ожиданиям Евросоюза, особенно в области реформирования правоохранительных органов. План действий по этому направлению до сих пор не утвержден кабинетом министров Украины.
Издание также указывает на проблемы в судебной системе страны. По словам украинских активистов, не создан специальный суд для рассмотрения дел против центральных органов власти, а многие представители судебной системы противятся ужесточению процедур проверки.
Несмотря на эти трудности, страны НАТО выразили намерение продолжать поддерживать Украину на пути к евроатлантической интеграции. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата, хотя это решение носило в значительной степени символический характер.
Россия, в свою очередь, рассматривает возможное членство Украины в НАТО как угрозу своей безопасности, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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