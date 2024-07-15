Британское издание Telegraph опубликовало анонимное интервью с украинским солдатом, призванным в армию несмотря на серьезное врожденное заболевание головного мозга.
Собеседник издания поделился своими опасениями относительно принудительной мобилизации на Украине, которая, по его словам, не учитывает состояние здоровья призывников.
Мобилизованный, страдающий кавернозной ангиомой головного мозга, рассказал о своих проблемах со здоровьем, включая потерю сознания, тошноту и высокое кровяное давление.
Он выразил обеспокоенность тем, что после краткого периода обучения его отправят на фронт, где он рискует погибнуть или стать инвалидом из-за своего состояния.
Собеседник подчеркнул, что его физическое состояние не позволяет ему участвовать в боевых действиях, однако его опасения игнорируются властями. По его мнению, проблемы людей с серьезными заболеваниями, которых принудительно призывают в армию, не вызывают должного внимания у киевского руководства.
Telegraph отмечает, что кавернозная ангиома головного мозга — это серьезное заболевание, вызывающее ряд тяжелых симптомов, включая судороги, признаки инсульта, кровоизлияния и сильные головные боли. Лечение этого состояния требует хирургического вмешательства.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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