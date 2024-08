Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о готовящемся нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием западной военной техники в направлении Херсонской области с Черного моря, запланированном на 24 августа.

В своем Telegram-канале Сальдо сообщил, что от участников местного сопротивления, настроенных против внешнего вмешательства и киевского руководства, поступили данные о концентрации вооружений ВСУ, в основном западного происхождения, для проведения атаки.

Сальдо отметил, что в арсенале ВСУ присутствует значительное количество беспилотных катеров, штурмовых лодок и вертолетов.

Он предположил, что целью врага является попытка десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы с намерением установить там свои флаги, демонстрируя тем самым контроль над частью Херсонской области.

По информации губернатора, за координацией этой операции стоят специальные подразделения НАТО. Он указал, что выбор даты нападения не случаен и совпадает с Днем независимости Украины, что Киев использует для создания информационного повода, готовясь пожертвовать жизнями многих солдат ради медийного эффекта.

Сальдо уверил, что российские войска готовы к отражению атаки и обещают дать решительный отпор.

Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)