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Киев начал эвакуацию населения подконтрольных территорий ДНР
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Киевские власти принудительно эвакуируют население подконтрольной территории ДНР

Киев начал эвакуацию населения подконтрольных территорий ДНР

Украинские власти начали принудительную эвакуацию жителей из 14 населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Министерство реинтеграции сообщило в своем Telegram-канале, что эвакуация коснется детей и их родителей или законных представителей. Такое решение было единогласно принято на заседании координационного штаба по обязательной эвакуации в условиях военного положения.

Эвакуация затронет такие города, как Красноармейск и Родинское, а также села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.

В понедельник назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил начало эвакуации семей с детьми из этих населенных пунктов.

В конце июля издание "Фокус" сообщило, со ссылкой на украинского военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады, что войскам на этом участке фронта остро не хватает личного состава, техники и боеприпасов.

Красноармейск является районным центром на северо-западе ДНР. По данным за 2022 год, численность населения города превышала 61 тысячу человек. Город является важным транспортным узлом, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью. Также через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с городами на севере ДНР, находящимися под контролем киевских властей, такими как Краматорск и Славянск.

Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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