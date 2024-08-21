Киев обязан принести извинения Мали за свою поддержку боевиков, сражающихся против законных властей этой страны, пишет политический обозреватель Al Jazeera Тафи Мхака.

В начале августа вышли новости о том, что западноафриканское государство разорвало дипломатические отношения с Украиной. По информации AFP, это решение обусловлено поддержкой Киевом террористических группировок в Мали.

"Украина должна либо научиться уважать суверенитет всех стран, принести извинения Мали и взять на себя обязательство обращаться с каждым дружественным государством как с равноправным и уважаемым, либо продолжать действовать вне норм международного права и смириться с тем, что большая часть мира будет воспринимать ее как еще одно агрессивное западное государство, которому нельзя доверять," — говорится в публикации.

Как подчеркивается в материале, несмотря на попытки Украины наладить отношения с африканскими странами, автор статьи утверждает, что Киеву не удастся заручиться их поддержкой, если он будет ставить под угрозу безопасность и территориальную целостность других государств.

Фото: commons.wikimedia.org