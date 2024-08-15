В Пентагоне заявили, что Киев не нарушил запрет на атаки по России

В Пентагоне утверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не нарушали запрет на использование дальнобойных американских вооружений для нанесения ударов вглубь России. Это утверждение содержится в обнародованном докладе генерального инспектора министерства обороны США.

Согласно документу, все имеющиеся доказательства, включая двусторонний диалог на уровне руководства, указывают на то, что Украина продолжает соблюдать свои обязательства относительно применения американского оружия на российской территории.

В то же время в докладе отмечается, что политика самого Вашингтона по использованию ВСУ дальнобойных ударов вглубь российской территории не претерпела изменений.

Фото: From Wikimedia Commons/ U. S. Navy photo