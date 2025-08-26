Ковер - не лучший вариант: ошибки родителей при выборе покрытия в детскую

Пол в детской — это не просто основа интерьера. Здесь ребёнок ползает, играет и проводит много времени. Значит, покрытие должно быть безопасным, тёплым и лёгким в уборке.

Ковёр: уют, но риск пыли

Классический вариант — ковролин или большой ковёр. Он тёплый и мягкий, снижает риск ушибов, но при этом собирает пыль и аллергенные частицы. Хорош для малышей, но требует регулярной чистки пылесосом с фильтром HEPA.

Ламинат или паркет

Красиво, экологично и долговечно. Но сами по себе покрытия холодные и скользкие. Их лучше комбинировать с ковриками или системой тёплого пола. Важно выбирать варианты с защитой от влаги.

Виниловая плитка (LVT)

Современный и удобный материал. Винил тёплый, не боится влаги, легко моется и гасит шум. Для детей это, пожалуй, самый практичный вариант: игрушки не царапают его, а упавшая кружка не оставляет следов.

Пробковое покрытие

Мягкое, тёплое и пружинистое. Пробка натуральна и экологична, а при падении снижает риск травм. Минус — боится влаги и требует бережного ухода, зато в детской отлично работает.

Личный опыт

У нас в детской сначала был ковролин — уютно, но уборка выматывала. После замены на виниловую плитку стало легче: пыль убирается быстро, а коврик у кровати добавляет уюта. Теперь комната выглядит чище, и ребёнку комфортно играть на полу.

Итог

Лучшее решение для детской — комбинированный подход. Основное покрытие — винил или пробка, а сверху мягкие коврики, которые легко стирать. Так ребёнок играет на тёплом и безопасном полу, а уборка остаётся простой.