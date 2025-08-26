Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Детский уголок для творчества
Детский уголок для творчества
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:55

Ковер - не лучший вариант: ошибки родителей при выборе покрытия в детскую

Пол в детской: какое напольное покрытие безопаснее для ребёнка

Пол в детской — это не просто основа интерьера. Здесь ребёнок ползает, играет и проводит много времени. Значит, покрытие должно быть безопасным, тёплым и лёгким в уборке.

Ковёр: уют, но риск пыли

Классический вариант — ковролин или большой ковёр. Он тёплый и мягкий, снижает риск ушибов, но при этом собирает пыль и аллергенные частицы. Хорош для малышей, но требует регулярной чистки пылесосом с фильтром HEPA.

Ламинат или паркет

Красиво, экологично и долговечно. Но сами по себе покрытия холодные и скользкие. Их лучше комбинировать с ковриками или системой тёплого пола. Важно выбирать варианты с защитой от влаги.

Виниловая плитка (LVT)

Современный и удобный материал. Винил тёплый, не боится влаги, легко моется и гасит шум. Для детей это, пожалуй, самый практичный вариант: игрушки не царапают его, а упавшая кружка не оставляет следов.

Пробковое покрытие

Мягкое, тёплое и пружинистое. Пробка натуральна и экологична, а при падении снижает риск травм. Минус — боится влаги и требует бережного ухода, зато в детской отлично работает.

Личный опыт

У нас в детской сначала был ковролин — уютно, но уборка выматывала. После замены на виниловую плитку стало легче: пыль убирается быстро, а коврик у кровати добавляет уюта. Теперь комната выглядит чище, и ребёнку комфортно играть на полу.

Итог

Лучшее решение для детской — комбинированный подход. Основное покрытие — винил или пробка, а сверху мягкие коврики, которые легко стирать. Так ребёнок играет на тёплом и безопасном полу, а уборка остаётся простой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Типичные решения в строительстве, из-за которых растут расходы — данные инженеров вчера в 23:12

Дом мечты превращается в чёрную дыру для бюджета: 7 ошибок, которые стоят сотен тысяч

Как избежать переплат при строительстве дома? Узнайте, какие решения ведут к неоправданным расходам, и как сэкономить до 40% бюджета. Экспертные советы по выбору проекта и материалов.

Читать полностью » Дезинсекторы: при нашествии тараканов требуется обработка сразу нескольких квартир вчера в 22:02

Они приходят даже через розетки: неожиданные пути тараканов в ваш дом

Как тараканы попадают в жилище? Признаки их появления и эффективные способы борьбы. Чистота как лучшая профилактика, народные средства и обзор инсектицидов.

Читать полностью » Специалисты советуют делать часовой перерыв между стирками для защиты техники вчера в 21:22

Сберегите нервы и деньги: почему перерыв между стирками — это инвестиция в вашу технику

Не запускайте 2 стирки подряд! Это сокращает срок службы стиральной машины, вызывает перегрев, запах и поломки.

Читать полностью » Хранение посуды перевёрнутой помогает избежать запаха и разводов от воды вчера в 20:50

Влага, запахи и плесень не пройдут: один приём решает все проблемы с посудой

Узнайте, зачем многие хозяйки переворачивают посуду в шкафу! Практичные причины, традиции и приметы, стоящие за этим способом хранения.

Читать полностью » Эксперты назвали опасные компоненты бытовой химии, которых стоит избегать вчера в 19:44

Красивый "зелёный" флакон может быть токсичнее обычного

Не вся бытовая химия с «эко»-маркировкой безопасна. Рассказываем, какие компоненты стоит избегать и как выбрать действительно экологичные средства.

Читать полностью » Как выбрать обивку для мебели, если в доме есть дети или животные вчера в 19:32

Мебель для семьи с детьми и животными: как выбрать ткань, которая не будет доставлять проблем

Как выбрать обивку для мягкой мебели, чтобы она была долговечной и подходила для семьи с детьми и животными? Эксперт делится важными рекомендациями.

Читать полностью » Сравнение швабр для дома: классические, с отжимом и паровые — рекомендации специалистов вчера в 18:38

Век нанотехнологий, а вы всё ещё моете пол палкой с тряпкой

Как выбрать швабру, чтобы уборка перестала быть мучением? Сравниваем классические, с отжимом и паровые модели: плюсы, минусы и советы экспертов.

Читать полностью » Как грамотно организовать кухню: советы по размещению плит, мойки и обеденной зоны вчера в 18:28

5 самых распространенных ошибок при проектировании кухни: что вы делаете не так

Как избежать распространенных ошибок при планировке кухни? Дизайнер Светлана Косарева делится важными советами для удобства и безопасности на кухне.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Новый Jeep Cherokee заменит модель Renegade на платформе Stellantis STLA Large
Туризм

Европа, курорты, море, отдых, недооценённые направления, бархатный сезон, бюджет
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал комплекс упражнений для здоровья суставов
Авто и мото

Минтранс Подмосковья назвал даты пиковых пробок в начале сентября
Дом

Какие ошибки чаще всего родители совершают при обустройстве детской
Наука и технологии

Топ-5 альтернатив WhatsApp* для звонков в России: экспертный обзор
Спорт и фитнес

Тренер Beachbody Джоэл Фримен назвал упражнения со штангой лучшими для рук
Садоводство

Лайфхак для огородников: как защитить почву в августе и получить двойной урожай весной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru