Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:14

Не каждый спорт одинаково полезен: как не ошибиться с выбором

Невролог Ирина Костина: при выборе секции нужно учитывать здоровье ребёнка

Секция для ребёнка — это не только способ потратить лишнюю энергию, но и важный шаг для развития личности, здоровья и уверенности в себе. Однако выбор стоит делать внимательно, учитывая не только желание родителей, но и особенности ребёнка.

С чего начать

Врач-невролог Городской детской поликлиники №6 Ирина Костина отмечает: главным критерием выбора секции должно быть здоровье ребёнка. Важно учитывать:

  • физические и психологические особенности,
  • темперамент,
  • врождённые способности и интересы.

"Умеренная физическая активность полезна всем детям, даже тем, кто имеет хронические заболевания. Важно, чтобы планируемые физические нагрузки были согласованы с лечащим врачом, чтобы не навредить здоровью ребёнка", — подытожила специалист.

Какой спорт и для кого

  • Крепкое телосложение: дзюдо и хоккей. Дзюдо помогает укрепить мышцы и улучшить осанку, хоккей — развивает ловкость, силу и дисциплину.
  • Проблемы с вестибулярным аппаратом: художественная гимнастика, фигурное катание, горные лыжи.
  • Для нервной системы: лыжи, плавание, верховая езда.
  • Для зрения: теннис, бадминтон, футбол, волейбол, плавание и лыжи — игры и движения заставляют глаза тренироваться, постоянно переключая фокус.
  • При лишнем весе: конный спорт, гимнастика, йога, плавание и фигурное катание.

Универсальные варианты

Многие виды спорта одинаково полезны для здоровья большинства детей:

  • плавание укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую системы,
  • велосипед развивает выносливость и улучшает работу опорно-двигательного аппарата,
  • командные игры (футбол, баскетбол, волейбол) формируют навык взаимодействия, развивают реакцию и дисциплину.

Когда начинать

Оптимальный возраст для старта занятий спортом — 5-7 лет. Именно в этот период ребёнку легче освоить базовые навыки и полюбить регулярные тренировки.

Итог

Любая физическая активность лучше её отсутствия. Главное — учитывать здоровье, интересы ребёнка и согласовывать нагрузки с врачом, чтобы спорт стал не обязанностью, а источником радости и пользы.

