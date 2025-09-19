Один приём помогает ребёнку быстрее привыкнуть к новому часовому поясу

Детский организм особенно чувствителен к смене биоритмов. Если взрослые ещё могут "перетерпеть" джетлаг, то ребёнок реагирует капризами, нарушением сна и усталостью. Врачи и опытные родители уверены: адаптация проходит легче, если подготовиться заранее.

Подготовка дома

За несколько дней до поездки полезно постепенно смещать режим сна и питания ребёнка ближе к новому часовому поясу. Сдвиг на 20-30 минут каждый день помогает организму привыкнуть мягче.

Сон в дороге

Во время перелёта лучше стараться соблюдать привычные ритуалы сна: любимая игрушка, плед или сказка перед сном помогают малышу почувствовать себя в привычной обстановке. Если рейс совпадает с ночным временем, стоит постараться, чтобы ребёнок уснул в самолёте.

Питание по расписанию

После прибытия важно как можно скорее перевести питание ребёнка на местное время. Даже если в первые дни аппетит немного снижен, регулярность приёмов пищи помогает быстрее адаптироваться.

Свет и активность

Врачи отмечают: естественный свет — лучший регулятор биоритмов. Поэтому в первые дни полезно проводить больше времени на улице. Активные прогулки днём и спокойные занятия вечером помогают организму ребёнка настроиться на новый ритм.

Гибкость и внимание

Нельзя требовать от ребёнка быстрой перестройки. Важно сохранять терпение и постепенно подстраивать режим. Иногда на адаптацию уходит несколько дней, и это абсолютно нормально.

Смена часового пояса — испытание для всей семьи, но для ребёнка особенно важно внимание родителей. Постепенная подготовка дома, правильный сон и питание, а также прогулки на свежем воздухе помогают малышу быстрее привыкнуть к новому времени и наслаждаться путешествием.