Хвост вместо радости: когда красота превращается в источник боли

Здоровье волос у детей школьного возраста во многом зависит от правильного ухода. По словам специалистов, именно в младших классах формируются привычки, которые могут повлиять на состояние волос в будущем.

Опасность тугих причёсок

Трихолог Татьяна Варёнова подчёркивает, что частое сильное натяжение волос при создании тугих хвостов или пучков наносит вред не только самому волосяному покрову.

"Регулярное сильное натяжение волос не только вредит волосяному покрову, но и может вызывать головные боли и быструю утомляемость у детей", — отметила трихолог Татьяна Варёнова.

Оптимальный вариант для школьников — более свободные причёски: коса, колосок или лёгкий хвост, которые фиксируют волосы, но не создают лишнего напряжения.

Вред аксессуаров для волос

Эксперт советует сократить использование заколок, шпилек и жёстких резинок. Их частое применение может травмировать кожу головы, а в долгосрочной перспективе — спровоцировать рубцовую алопецию. Особенно это важно учитывать родителям детей, которые занимаются гимнастикой, танцами и другими видами спорта. В этих случаях допускается пучок, но только во время тренировки.

Подбор шампуня для школьников

К начальной школе у большинства детей уже формируется достаточный объём причёски, и "детские" шампуни перестают соответствовать их потребностям. Варёнова рекомендует переходить на мягкие средства для чувствительной кожи головы. Они бережно очищают, не вызывая пересушивания или раздражения.

Таким образом, грамотный уход за волосами школьников включает отказ от тугих причёсок, минимальное использование аксессуаров и правильный выбор средств для мытья головы. Эти простые меры помогут сохранить здоровье волос ребёнка и избежать проблем в будущем.