Ребенок ест за столом
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:59

Эти продукты врачи советуют не давать детям за границей

Педиатры советуют осторожно знакомить ребёнка с местной кухней в поездках

Поездка за границу открывает для ребёнка новые вкусы и впечатления. Но вместе с этим появляется и риск пищевых проблем. Организм детей особенно чувствителен к непривычной еде, и некоторые продукты могут вызвать расстройства или аллергию. Врачи советуют: лучше заранее знать, чего стоит избегать, чтобы отдых прошёл спокойно.

Сырая вода и лёд

Главное правило — никакой водопроводной воды. Даже в странах с хорошей инфраструктурой состав воды может отличаться. Лёд в напитках также опасен: он часто готовится из сырой воды.

Сырые и плохо прожаренные продукты

Суши, стейки с кровью или морепродукты в сыром виде — не лучший выбор для детей. Высок риск заражения бактериями или паразитами, а иммунитет ребёнка может не справиться.

Уличная еда

Хотя для взрослых это часть колорита, детям такие блюда часто не подходят. Непроверенные условия приготовления, специи и масло низкого качества могут вызвать расстройство желудка.

Экзотические фрукты

Манго, личи, рамбутан или другие экзотические фрукты лучше вводить осторожно и небольшими порциями. У ребёнка может возникнуть аллергическая реакция, даже если дома он никогда на фрукты не жаловался.

Сладости и газировка

В жарких странах соблазн купить яркие напитки или десерты велик, но их состав далёк от привычного. Чрезмерное количество сахара и красителей негативно влияют на организм ребёнка.

Молочные продукты

В некоторых странах молочные продукты не проходят ту же термическую обработку, что и дома. Лучше выбирать пастеризованные йогурты и молоко в заводской упаковке, а не на рынке.

В путешествии с ребёнком важно сохранять осторожность в питании. Чистая бутилированная вода, простые блюда, проверенные продукты и постепенное введение нового помогают сохранить здоровье малыша. А знание продуктов "под запретом" избавляет семью от неприятных сюрпризов в отпуске.

