Девочка закрывает лицо руками
Девочка закрывает лицо руками
© unsplash.com by Caleb Woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:21

Первый перелёт без слёз: советы психологов для родителей

Психологи рассказали, как помочь детям снизить стресс во время перелётов

Для ребёнка перелёт — это не только путешествие, но и столкновение с незнакомыми ощущениями: шум двигателей, ограниченное пространство, перепады давления и множество незнакомых людей. Всё это может вызывать тревогу и усталость. Психологи уверены: снизить стресс реально, если родители правильно подготовят ребёнка и создадут ощущение безопасности.

Подготовка заранее

Психологи советуют рассказывать детям о предстоящем перелёте заранее. Можно показать картинки самолёта, объяснить этапы — регистрацию, посадку, полёт. Это снижает страх неизвестности. Для маленьких детей перелёт можно превратить в игру: "будем лететь, как птицы".

Атмосфера безопасности

Главный фактор спокойствия ребёнка — уверенность родителей. Дети считывают эмоции взрослых, поэтому спокойный тон и позитивный настрой помогают малышу расслабиться. Стоит взять любимую игрушку, плед или подушку, чтобы создать ощущение привычного дома.

Игры и отвлечение

Во время перелёта важно переключать внимание ребёнка. Настольные мини-игры, раскраски, наклейки или простые загадки помогают отвлечься. Для старших детей подойдут мультфильмы или аудиосказки в наушниках. Главное — заранее подготовить набор развлечений, чтобы не допустить скуки.

Работа с эмоциями

Если ребёнок всё же начинает волноваться, важно дать ему возможность выразить эмоции. Психологи советуют не запрещать плач или жалобы, а мягко переключать внимание: предложить поиграть или рассказать историю. Спокойное объятие или поглаживание также снижают тревогу.

Маленькие ритуалы

Дети легче переносят перелёты, если есть знакомые привычки. Например, чтение книжки перед сном или прослушивание любимой музыки в дороге. Такие ритуалы создают предсказуемость и помогают чувствовать себя увереннее.

Перелёт для ребёнка может быть не испытанием, а увлекательным приключением. Заранее подготовив малыша, сохранив спокойствие и добавив привычные мелочи, родители помогают снизить стресс и сделать путешествие комфортным для всей семьи.

