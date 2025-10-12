Здоровая улыбка формируется раньше, чем первый шаг: стоматологи раскрыли секрет

Формирование здоровья зубов у детей начинается задолго до появления первой молочной улыбки. Именно родители определяют, насколько здоровыми будут зубы их ребёнка в будущем. Регулярная гигиена, правильный выбор пасты и своевременные визиты к стоматологу — основа здоровой привычки, которая остаётся на всю жизнь.

О важности раннего ухода за полостью рта рассказал стоматолог Роман Вольберг в интервью "Вечерней Москве".

Почему начинать нужно с первого зуба

Многие родители считают, что ухаживать за молочными зубами необязательно, ведь они всё равно сменятся. Однако именно в детстве формируется основа для постоянных зубов, а кариес молочных зубов способен повредить зачатки коренных.

"Для самых маленьких подходят специальные силиконовые насадки или мягкие детские зубные щётки. Важно приучать детей к ежедневному выполнению гигиенических процедур полости рта с малых лет", — отметил стоматолог Роман Вольберг.

Стоматолог подчеркнул: чистить зубы нужно начинать с появления первого зуба, используя специальные силиконовые щёточки-напальчники.

Как выбрать безопасную детскую зубную пасту

К выбору пасты для ребёнка следует подходить особенно внимательно. Дело не только в вкусе и запахе, но и в составе: некоторые компоненты могут быть агрессивными для детской эмали и дёсен.

"Выбор безопасной зубной пасты имеет не меньшее значение, чем навыки чистки, поскольку некоторые ингредиенты могут представлять опасность для организма ребёнка", — объяснил врач.

Он рекомендовал избегать паст с антисептиками, отбеливающими веществами и лаурилсульфатом натрия.

"Также важно контролировать количество фтора в пасте согласно возрастным стандартам", — добавил Вольберг.

Сравнение: состав зубных паст для детей