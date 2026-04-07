Наука против мифов: выбор в пользу ясного зрения
Наука против мифов: выбор в пользу ясного зрения
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 11:34

Ведро черники — пустышка: офтальмолог из Орла разнесла главные мифы о детском зрении

Современные родители часто боятся выписывать детям очки, опасаясь, что глаза "совсем обленятся". Однако заведующая детским офтальмологическим отделением НКМЦ им. З. И. Круглой Марина Герасимова в беседе с корреспондентом издания "ОрелТаймс" развеяла этот и другие популярные мифы, объяснив реальные причины падения зрения у подрастающего поколения.

Очки — это не "костыли", а защита

По словам врача, мнение о том, что из-за очков зрение снижается еще сильнее — одно из самых опасных заблуждений. Близорукость у детей прогрессирует не из-за коррекции, а из-за физиологического роста самого глаза.

"Это совсем неправильно. Зрение снижается не из-за очков… Причина у детей кроется в том, что глаз растёт, и пока этот процесс не остановится, миопия будет прогрессировать. Всё наше лечение направлено на то, чтобы миопия не увеличилась до высокой степени с осложнениями на сетчатке", — подчеркивает Марина Герасимова.

Миф о "ягодной терапии"

Врач также скептически отнеслась к попыткам "вылечить" близорукость диетой. Несмотря на наличие полезных веществ в моркови и чернике, их концентрация в продуктах слишком мала для реального терапевтического эффекта при уже имеющихся патологиях.

"Если вы съедите, образно, ведро черники, вы не получите столько питательных веществ для зрения, сколько их существует в специальных препаратах", — отмечает офтальмолог.

Что на самом деле поможет глазам?

Вместо поедания ягод и отказа от очков, специалист рекомендует сосредоточиться на доказанных методах профилактики:

  • Прогулки на улице: не менее 1,5 часов в день при дневном свете.

  • Контроль осанки: проблемы с шеей напрямую влияют на питание зрительного нерва.

  • Правило работы с гаджетами: экран должен быть на расстоянии вытянутой руки, а взгляд направлен чуть вниз.

Врач резюмирует: обилие детей в очках сегодня — это не повод для паники, а результат того, что медицина научилась выявлять проблемы на самых ранних стадиях, предотвращая тяжелую инвалидность в будущем.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

