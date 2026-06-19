Солнце не щадит даже в тени: как защитить ребенка, чтобы кожа не сгорела за день

Защита детей от палящего солнца требует комплексного подхода, сочетающего как традиционные методы, так и современные технологии текстиля. Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова дала NewsInfo рекомендации по обеспечению безопасности ребенка в солнечный день.

Ранее сообщалось, что солнечные ожоги у детей могут обернуться серьезными заболеваниями кожи в будущем. Родителям советовали ограничивать время пребывания детей до десяти лет на пляже, рекомендуя избегать солнца в полдень и до трех часов дня.

При этом важно понимать, как работает грамотная стратегия солнечной защиты, чтобы не допустить разрушения эпидермиса.

"Первая защита — это тень и панамка. Стоит стараться держать детей в тени, но мы знаем, что дети подвижные. Если их выводите на солнышко и на пляж, обязательно используйте фотозащитный крем 50+. Для подвижных детей мы рекомендуем спреи: их наносить быстрее и проще, чем обычные кремы. Ими можно качественно покрыть всю кожу, не дожидаясь, пока ребенок захочет спокойно стоять", — пояснила дерматолог.

Специалист отметила, что важную роль в защите здоровья играют базовые правила ухода за кожей летом. Стоит также учитывать, что выбор подходящего средства в городе порой требует не меньше внимания, чем подбор защиты для берега моря.

"Есть фотозащитная одежда с маркировкой UPF, очень полезно приобретать, если ребенок проводит весь день на свежем воздухе. Ткань с показателем UPF 50+ не пропускает почти сто процентов лучей, обеспечивая практически стопроцентную защиту. Удобно тем, что не надо постоянно наносить крем на все тело, так как дети бегают весь день. Однако одеждой нельзя закрыть все, поэтому лицо, ладони и ступни нужно защищать кремом в обязательном порядке", — предупредила эксперт.

Многие родители забывают, что неправильно подобранный состав SPF может вызвать дискомфорт, поэтому к выбору текстур стоит подходить ответственно. Помимо защиты кожи, не следует игнорировать и безопасность глаз — некачественные летние аксессуары часто становятся причиной долгосрочного вреда для зрения.

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