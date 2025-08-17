Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 3:10

Когда тренировка для ребёнка становится гонкой на износ

Кенделл Джно-Финн назвал допустимые дистанции для детского бега в зависимости от возраста

Дети будто созданы для движения — бегают, прыгают, кувыркаются без всяких напоминаний. Но можно ли направить этот природный азарт в бег на длинные дистанции? И главное — с какого возраста это безопасно?

Специалисты сходятся: строгих "возрастных норм" нет, но важно учитывать физические возможности ребёнка. По рекомендациям Cleveland Clinic, чем младше ребёнок, тем короче должны быть его дистанции. Американские руководства по физической активности советуют малышам 3-5 лет двигаться в течение всего дня, а детям и подросткам 6-17 лет — минимум час умеренной или интенсивной активности ежедневно.

"Мы рождены, чтобы двигаться. Если вы позволяете ребёнку самому регулировать нагрузку, проблем не будет", — говорит доктор физиотерапии и владелец M3Performance Кенделл Джно-Финн.

Как понять, готов ли ребёнок к бегу

Не торопитесь записывать его на первый попавшийся забег. Пусть инициатива исходит от него — а вы оцените технику и выносливость. Если походка напоминает "новорождённого оленёнка", стоит укрепить мышцы спины и корпуса через ползания, "пантерьи" шаги и другие упражнения. Если движения уверенные — начните с коротких пробежек, постепенно увеличивая дистанцию, обучая правильной технике и дыханию.

Полезно провести простую проверку подвижности дома: пусть ребёнок лёжа подтянет колено к груди, а затем выполнит глубокий присед с поднятыми руками. Если движения ограничены, лучше обратиться к физиотерапевту, чтобы избежать травм.

Как сделать бег полезным и интересным

Стандартный план "от дивана до 5 км" можно адаптировать для детей, чередуя короткие пробежки с отдыхом. Но гораздо эффективнее добавить игровые элементы: эстафеты, "догонялки" по свистку, поиск предметов во время бега.

В младших классах хорошей поддержкой станут дворовые беговые клубы, а в средней школе — школьные секции лёгкой атлетики. Если цель — участие в забеге, начните с 1 мили или 5 км, и пусть в приоритете будет не время, а удовольствие.

Как избежать травм

По данным Американской академии педиатрии, половина детских спортивных травм связана с перегрузкой. У бегунов это чаще всего стрессовые переломы, тендиниты и проблемы с зоной роста костей. Особенно осторожно нужно тренироваться во время резких скачков роста — в этот период лучше сосредоточиться на гибкости и координации.

Питание и обувь

Сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, сложных углеводов и воды — основа выносливости и восстановления. Перед пробежкой — лёгкий перекус, после — восполнение энергии в течение 30 минут.

Выбор обуви не менее важен: учитывайте форму стопы и амортизацию, выбирайте на полразмера больше для свободы движения, меняйте каждые полгода. Если пара вызывает дискомфорт — не ждите, пока "разносится".

Не только бег

Даже если ребёнок обожает бегать, стоит вводить другие виды активности — плавание, скалолазание, единоборства. Это укрепляет разные группы мышц и предотвращает "выгорание" от одного вида спорта.

