Детский уголок для творчества
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:01

Комната, которая мотивирует: как создать пространство для учёбы и мечтаний

Эксперт объяснила, как разделить зоны учебы и отдыха в комнате школьника

Начало учебного года — важный этап не только для ребенка, но и для родителей. Чтобы школьные будни проходили комфортнее, стоит заранее обустроить комнату будущего первоклассника. Директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors Ксения Кузнецова в беседе с "Лентой.ру" поделилась практическими советами.

Зона для учебы
По словам дизайнера, в комнате обязательно нужно выделить отдельное пространство для занятий:

  • удобный стол подходящей высоты;
  • эргономичное кресло;
  • системы хранения в быстром доступе;
  • расположение у окна для максимального естественного света.

Также стоит позаботиться о дополнительном освещении — настольной лампе, яркой потолочной люстре и ночнике для вечернего чтения.

Зона отдыха и личное пространство
Помимо учебного места, ребенку важно иметь уголок для отдыха. Здесь можно организовать пространство для чтения, игр и хобби. Такая зона поможет разграничить учебу и свободное время.

Цвета и декор
Кузнецова подчеркнула, что базовые оттенки в детской лучше выбирать спокойные — нейтральные или пастельные. Они не будут утомлять и отвлекать. Яркие детали можно добавить в аксессуарах, текстиле или постерах.

"Обязательно декорируйте комнату с учетом индивидуальных интересов ребенка. Комната должна быть отражением его характера, личных предпочтений", — отметила дизайнер.

