Комната, которая мотивирует: как создать пространство для учёбы и мечтаний

Начало учебного года — важный этап не только для ребенка, но и для родителей. Чтобы школьные будни проходили комфортнее, стоит заранее обустроить комнату будущего первоклассника. Директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors Ксения Кузнецова в беседе с "Лентой.ру" поделилась практическими советами.

Зона для учебы

По словам дизайнера, в комнате обязательно нужно выделить отдельное пространство для занятий:

удобный стол подходящей высоты;

эргономичное кресло;

системы хранения в быстром доступе;

расположение у окна для максимального естественного света.

Также стоит позаботиться о дополнительном освещении — настольной лампе, яркой потолочной люстре и ночнике для вечернего чтения.

Зона отдыха и личное пространство

Помимо учебного места, ребенку важно иметь уголок для отдыха. Здесь можно организовать пространство для чтения, игр и хобби. Такая зона поможет разграничить учебу и свободное время.

Цвета и декор

Кузнецова подчеркнула, что базовые оттенки в детской лучше выбирать спокойные — нейтральные или пастельные. Они не будут утомлять и отвлекать. Яркие детали можно добавить в аксессуарах, текстиле или постерах.