Комната, которая мотивирует: как создать пространство для учёбы и мечтаний
Начало учебного года — важный этап не только для ребенка, но и для родителей. Чтобы школьные будни проходили комфортнее, стоит заранее обустроить комнату будущего первоклассника. Директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors Ксения Кузнецова в беседе с "Лентой.ру" поделилась практическими советами.
Зона для учебы
По словам дизайнера, в комнате обязательно нужно выделить отдельное пространство для занятий:
- удобный стол подходящей высоты;
- эргономичное кресло;
- системы хранения в быстром доступе;
- расположение у окна для максимального естественного света.
Также стоит позаботиться о дополнительном освещении — настольной лампе, яркой потолочной люстре и ночнике для вечернего чтения.
Зона отдыха и личное пространство
Помимо учебного места, ребенку важно иметь уголок для отдыха. Здесь можно организовать пространство для чтения, игр и хобби. Такая зона поможет разграничить учебу и свободное время.
Цвета и декор
Кузнецова подчеркнула, что базовые оттенки в детской лучше выбирать спокойные — нейтральные или пастельные. Они не будут утомлять и отвлекать. Яркие детали можно добавить в аксессуарах, текстиле или постерах.
"Обязательно декорируйте комнату с учетом индивидуальных интересов ребенка. Комната должна быть отражением его характера, личных предпочтений", — отметила дизайнер.
