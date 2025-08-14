Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована 14.08.2025 в 18:10

С какого возраста спортзал перестаёт быть запретной зоной для детей

Врачи назвали безопасный возраст для силовых тренировок у детей

Хотите, чтобы ребёнок рос здоровым и активным? Начать можно прямо сейчас — и вовсе не обязательно ждать старших классов. Главное, знать, как и где это делать безопасно. Ведь тренировки — это не только крепкие мышцы, но и более сильное сердце, здоровые кости, улучшенная концентрация и хорошее настроение.

Когда ребёнку можно начинать тренироваться

Врачи не называют "идеального" возраста, с которого стоит отправлять детей в спортзал. По рекомендациям CDC, уже с 6 лет детям полезно уделять не менее 60 минут в день умеренной или интенсивной активности. Для малышей до 6 лет достаточно подвижных игр, прогулок и игр на площадке.

Специалисты Cleveland Clinic отмечают, что до 7 лет можно начинать с коротких пробежек (от 100 м до пары километров), постепенно увеличивая дистанцию. Nemours KidsHealth советует в 7-8 лет подключать лёгкие силовые упражнения с собственным весом, а позже — лёгкие веса. Врачи из Hospital for Special Surgery напоминают: не стоит слишком рано сосредотачиваться на одном виде спорта — лучше пробовать разные, чтобы снизить риск травм.

Как выбрать спортзал для ребёнка

Первым делом узнайте возрастные ограничения и условия. Многие фитнес-центры и сети имеют чёткие правила:

  • 24 Hour Fitness: с 12 лет можно посещать зал самостоятельно, младше — только в клубах для детей.
  • Planet Fitness: с 13 лет при сопровождении взрослого; 13-14 лет — только с родителем на тренировке.
  • Gold's Gym: до 18 лет — исключительно с родителем или опекуном.
  • Crunch Fitness и Anytime Fitness: правила зависят от конкретного филиала.
  • Equinox: с 15 лет как гости с родителем; есть Kid's Club для малышей от 4 месяцев.
  • YMCA: требования по возрасту отличаются, но во всех филиалах есть услуги присмотра.
  • Кроме того, существуют детские спортивные центры, вроде MyGym или The Little Gym, где оборудование и программы адаптированы для малышей и подростков.

На что обратить внимание

При выборе зала для ребёнка обратите внимание на:

  • квалификацию тренеров и опыт работы с детьми;
  • наличие детских групп и программ;
  • обязательный контроль со стороны взрослых;
  • безопасность оборудования;
  • атмосферу, дружелюбную к семьям.

Многие залы предлагают услуги няни: ребёнка можно оставить под присмотром сертифицированного персонала. Уточните, чем дети будут заниматься — просто смотреть мультфильмы или активно двигаться.

Спорт может стать семейной традицией, если подойти к нему с умом. Главное — интерес ребёнка, безопасные условия и поддержка взрослых.

