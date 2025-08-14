С какого возраста спортзал перестаёт быть запретной зоной для детей
Хотите, чтобы ребёнок рос здоровым и активным? Начать можно прямо сейчас — и вовсе не обязательно ждать старших классов. Главное, знать, как и где это делать безопасно. Ведь тренировки — это не только крепкие мышцы, но и более сильное сердце, здоровые кости, улучшенная концентрация и хорошее настроение.
Когда ребёнку можно начинать тренироваться
Врачи не называют "идеального" возраста, с которого стоит отправлять детей в спортзал. По рекомендациям CDC, уже с 6 лет детям полезно уделять не менее 60 минут в день умеренной или интенсивной активности. Для малышей до 6 лет достаточно подвижных игр, прогулок и игр на площадке.
Специалисты Cleveland Clinic отмечают, что до 7 лет можно начинать с коротких пробежек (от 100 м до пары километров), постепенно увеличивая дистанцию. Nemours KidsHealth советует в 7-8 лет подключать лёгкие силовые упражнения с собственным весом, а позже — лёгкие веса. Врачи из Hospital for Special Surgery напоминают: не стоит слишком рано сосредотачиваться на одном виде спорта — лучше пробовать разные, чтобы снизить риск травм.
Как выбрать спортзал для ребёнка
Первым делом узнайте возрастные ограничения и условия. Многие фитнес-центры и сети имеют чёткие правила:
- 24 Hour Fitness: с 12 лет можно посещать зал самостоятельно, младше — только в клубах для детей.
- Planet Fitness: с 13 лет при сопровождении взрослого; 13-14 лет — только с родителем на тренировке.
- Gold's Gym: до 18 лет — исключительно с родителем или опекуном.
- Crunch Fitness и Anytime Fitness: правила зависят от конкретного филиала.
- Equinox: с 15 лет как гости с родителем; есть Kid's Club для малышей от 4 месяцев.
- YMCA: требования по возрасту отличаются, но во всех филиалах есть услуги присмотра.
- Кроме того, существуют детские спортивные центры, вроде MyGym или The Little Gym, где оборудование и программы адаптированы для малышей и подростков.
На что обратить внимание
При выборе зала для ребёнка обратите внимание на:
- квалификацию тренеров и опыт работы с детьми;
- наличие детских групп и программ;
- обязательный контроль со стороны взрослых;
- безопасность оборудования;
- атмосферу, дружелюбную к семьям.
Многие залы предлагают услуги няни: ребёнка можно оставить под присмотром сертифицированного персонала. Уточните, чем дети будут заниматься — просто смотреть мультфильмы или активно двигаться.
Спорт может стать семейной традицией, если подойти к нему с умом. Главное — интерес ребёнка, безопасные условия и поддержка взрослых.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru