Анализ мочи
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:12

Камни в почках: болезнь, которая всё чаще подстерегает молодых

Мочекаменная болезнь — одно из самых частых урологических заболеваний. Камни могут образоваться в почках, мочеточниках, мочевом пузыре или мочеиспускательном канале. Колики, кровь в моче, постоянные позывы в туалет — лишь малая часть неприятных симптомов, которые она приносит.

Почему возникает мочекаменная болезнь

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Светлана Калинина в беседе с "Газетой.Ru" отметила:

"Мочекаменная болезнь — это мультифакторное заболевание, и в большинстве случаев причиной её возникновения является сочетание нескольких факторов".

Знание этих факторов позволяет скорректировать образ жизни и снизить риск образования камней.

Главные факторы риска

Недостаток жидкости

"Это, пожалуй, самый важный фактор риска. Недостаточное количество жидкости приводит к увеличению концентрации солей в моче, что способствует образованию кристаллов, которые со временем могут превратиться в камни", — пояснила Калинина.

Рекомендация врача — не менее 2-2,5 литров чистой воды в день, особенно летом и при нагрузках. Кофе, чай и газировка водой не считаются и могут, наоборот, усиливать обезвоживание.

Неправильное питание
Опасны продукты с высоким содержанием оксалатов (шпинат, щавель, ревень, орехи, шоколад), избыток животного белка (мясо, птица, рыба), а также соль, сахар и фруктоза.
Наследственность
Если у близких родственников диагностировалась МКБ, риск развития болезни у вас выше.
Заболевания кишечника
Болезнь Крона, язвенный колит или резекция кишечника могут нарушать обмен кальция и других веществ.
Хронические инфекции мочевыводящих путей
Они способствуют образованию струвитных камней.
Метаболические нарушения
К ним относятся гиперпаратиреоз, цистинурия и почечный канальцевый ацидоз.
Приём некоторых лекарств
Риск повышают длительное применение диуретиков, кальцийсодержащих антацидов и некоторых антибиотиков.
Малоподвижный образ жизни
Гиподинамия нарушает обмен веществ и может увеличивать уровень кальция в моче.

Как снизить риск образования камней

Калинина советует:

  • пить достаточно воды каждый день,
  • соблюдать сбалансированную диету с ограничением соли, сахара и животного белка,
  • проходить регулярные медицинские осмотры,
  • не заниматься самолечением и не принимать лекарства без назначения, быть физически активным.

"Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам снизить риск развития мочекаменной болезни и сохранить здоровье почек на долгие годы", — подчеркнула врач.

