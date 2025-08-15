Простые продукты, которые помогут почкам работать без сбоев
Избавиться от риска образования камней в почках можно не только с помощью лекарств — некоторые продукты на вашей кухне способны работать как надёжная защита.
Цитрусовые — главные союзники почек
Нефролог "СМ-Клиника" Танзила Сагова рассказала "Газете.Ru":
"Лимоны, апельсины и лаймы благодаря лимонной кислоте ощелачивают мочу, мешая солям кристаллизоваться в камни".
Клетчатка и цельнозерновые продукты
Овощи, фрукты и цельнозерновые — овсянка, бурый рис, бобовые — снабжают организм магнием и поддерживают нормальную работу почек.
Молочные продукты и белок
Особое внимание врач советует уделять молочным продуктам с пониженной жирностью — они связывают опасные оксалаты ещё в кишечнике.
Тем, кто предпочитает мясо, лучше выбирать нежирную курицу, рыбу и яйца вместо красного мяса, чтобы снизить риск образования мочекислых камней.
Вода как профилактика
Исследования показывают: те, кто выпивает более 2,5 литров воды в день, почти в полтора раза реже сталкиваются с камнями в почках.
Что исключить
Сагова предупреждает, что избыток соли, а также шпинат и ревень могут, наоборот, спровоцировать образование камней.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru