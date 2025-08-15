Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Грейпфрут
Грейпфрут
© PIXNIO by Bicanski is licensed under CC0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:21

Простые продукты, которые помогут почкам работать без сбоев

Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки

Избавиться от риска образования камней в почках можно не только с помощью лекарств — некоторые продукты на вашей кухне способны работать как надёжная защита.

Цитрусовые — главные союзники почек

Нефролог "СМ-Клиника" Танзила Сагова рассказала "Газете.Ru":

"Лимоны, апельсины и лаймы благодаря лимонной кислоте ощелачивают мочу, мешая солям кристаллизоваться в камни".

Клетчатка и цельнозерновые продукты

Овощи, фрукты и цельнозерновые — овсянка, бурый рис, бобовые — снабжают организм магнием и поддерживают нормальную работу почек.

Молочные продукты и белок

Особое внимание врач советует уделять молочным продуктам с пониженной жирностью — они связывают опасные оксалаты ещё в кишечнике.
Тем, кто предпочитает мясо, лучше выбирать нежирную курицу, рыбу и яйца вместо красного мяса, чтобы снизить риск образования мочекислых камней.

Вода как профилактика

Исследования показывают: те, кто выпивает более 2,5 литров воды в день, почти в полтора раза реже сталкиваются с камнями в почках.

Что исключить

Сагова предупреждает, что избыток соли, а также шпинат и ревень могут, наоборот, спровоцировать образование камней.

