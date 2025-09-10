Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Врач оформляет документы
Врач оформляет документы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:12

Почему жители Амурской области чаще других страдают от камней в почках

Уролог Алексей Приходько объяснил, почему в Амурской области чаще встречается мочекаменная болезнь

Жители Амурской области чаще других россиян сталкиваются с мочекаменной болезнью, и связано это с особенностями региона. О причинах и лечении рассказал врач урологического отделения Амурской областной клинической больницы Алексей Приходько.

Почему в Приамурье выше риск

Основная причина в удалённости от моря.

"Из-за этого в воде и в воздухе у нас нехваток йода, нарушается обмен веществ в щитовидной и паращитовидной железе, которые также участвуют в минеральном обмене. Из-за этого есть предрасположенность к отложению солей кальция и других солей, при которых происходит камнеобразование в почках", — пояснил Приходько.

Нарушения минерального обмена создают благоприятные условия для образования камней.

Виды камней и питание

Чаще всего у пациентов встречаются два типа:

  • уратные камни (соли мочевой кислоты), образующиеся при избытке мяса и красного вина в рационе;

  • оксалатные камни, формирующиеся при щелочной среде, характерной для людей, злоупотребляющих зеленью и при вегетарианстве.

Как лечат мочекаменную болезнь

Методы делятся на консервативные и хирургические.

  • Лекарственная терапия (литолиз): используются растительные препараты, чаще всего на основе марены красильной.

  • Хирургия: дистанционная и контактная литотрипсия, при которой камни дробят на мелкие фрагменты, выходящие естественным путём. В тяжёлых случаях приходится прибегать к открытым операциям.

В Амурской областной клинической больнице основное лечение проводится малоинвазивными методами — литотрипсией.

Профилактика

Чтобы снизить риск камнеобразования, врачи советуют:

  • соблюдать питьевой режим;

  • придерживаться разнообразного рациона, избегая крайностей в питании;

  • следить за балансом белков и овощей в ежедневном меню.

Таким образом, образ жизни и питание напрямую влияют на риск мочекаменной болезни, а своевременная профилактика помогает избежать серьёзных осложнений.

