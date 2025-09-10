Почему жители Амурской области чаще других страдают от камней в почках
Жители Амурской области чаще других россиян сталкиваются с мочекаменной болезнью, и связано это с особенностями региона. О причинах и лечении рассказал врач урологического отделения Амурской областной клинической больницы Алексей Приходько.
Почему в Приамурье выше риск
Основная причина в удалённости от моря.
"Из-за этого в воде и в воздухе у нас нехваток йода, нарушается обмен веществ в щитовидной и паращитовидной железе, которые также участвуют в минеральном обмене. Из-за этого есть предрасположенность к отложению солей кальция и других солей, при которых происходит камнеобразование в почках", — пояснил Приходько.
Нарушения минерального обмена создают благоприятные условия для образования камней.
Виды камней и питание
Чаще всего у пациентов встречаются два типа:
-
уратные камни (соли мочевой кислоты), образующиеся при избытке мяса и красного вина в рационе;
-
оксалатные камни, формирующиеся при щелочной среде, характерной для людей, злоупотребляющих зеленью и при вегетарианстве.
Как лечат мочекаменную болезнь
Методы делятся на консервативные и хирургические.
-
Лекарственная терапия (литолиз): используются растительные препараты, чаще всего на основе марены красильной.
-
Хирургия: дистанционная и контактная литотрипсия, при которой камни дробят на мелкие фрагменты, выходящие естественным путём. В тяжёлых случаях приходится прибегать к открытым операциям.
В Амурской областной клинической больнице основное лечение проводится малоинвазивными методами — литотрипсией.
Профилактика
Чтобы снизить риск камнеобразования, врачи советуют:
-
соблюдать питьевой режим;
-
придерживаться разнообразного рациона, избегая крайностей в питании;
-
следить за балансом белков и овощей в ежедневном меню.
Таким образом, образ жизни и питание напрямую влияют на риск мочекаменной болезни, а своевременная профилактика помогает избежать серьёзных осложнений.
