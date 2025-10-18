Операция на грани возможного: врачи спасли единственную почку пациента с опухолью
В Амурском областном онкологическом диспансере провели редкую и технически сложную операцию — удаление опухоли с сохранением единственной функционирующей почки. Благодаря современным технологиям и слаженной работе врачей, 63-летнему пациенту удалось не только избежать инвалидности, но и сохранить качество жизни.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приамурья, вмешательство прошло успешно, а состояние пациента оценивается как стабильное.
Когда единственная почка под угрозой
Пациент обратился в онкологический диспансер для планового контрольного осмотра. Несколько лет назад мужчине уже удалили левую почку из-за злокачественного образования. При обследовании специалисты выявили новое новообразование в средней части оставшейся правой почки.
К счастью, опухоль оказалась локализованной, без признаков метастазирования и поражения соседних органов. Это дало врачам шанс провести органосохраняющую операцию.
Современный метод — радиочастотная абляция
Вместо традиционной резекции врачи применили малоинвазивную технологию — радиочастотную абляцию (РЧА).
Суть метода заключается в том, что в опухоль вводят специальный электрод, через который подаётся радиочастотная энергия. Высокая температура разрушает раковые клетки, не повреждая здоровую ткань.
Такие операции выполняются под контролем УЗИ или компьютерной томографии и считаются щадящими для организма.
"Опухоль не дала метастазы в близлежащие ткани и органы, благодаря чему врачи смогли удалить её методом радиочастотной абляции и сохранить большую часть органа", — сообщили в областном минздраве.
Почему этот случай уникален
Для пациента с одной почкой риск потери органа означает переход на пожизненный гемодиализ или необходимость пересадки. Поэтому в подобных случаях врачи делают всё возможное, чтобы сохранить функционирующую ткань.
Органосохраняющие операции требуют высокой точности и опыта хирургов, ведь малейшая ошибка может привести к утрате органа. В данном случае операция прошла без осложнений, а функция почки сохранена.
Как проходит восстановление
"Послеоперационный период у амурчанина протекает благоприятно, а состояние удовлетворительное", — уточнили в министерстве здравоохранения региона.
Мужчина уже находится на реабилитации и постепенно возвращается к нормальной жизни. В ближайшие месяцы ему предстоит наблюдение у онколога и контрольное обследование, чтобы исключить рецидив заболевания.
По словам врачей, шансы на благополучное восстановление очень высоки.
Что такое радиочастотная абляция
|Параметр
|Описание
|Принцип метода
|Разрушение опухолевых клеток с помощью высокочастотного электрического тока
|Тип вмешательства
|Минимально инвазивное, без разрезов
|Контроль
|УЗИ или КТ
|Преимущества
|Минимальная травматичность, короткий период восстановления
|Риски
|Возможность рецидива при неполном разрушении опухоли
Метод широко применяется в ведущих онкологических клиниках мира для лечения опухолей печени, почек, лёгких и костей. Он особенно эффективен у пациентов, для которых традиционная операция представляет высокий риск.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать профилактические обследования.
Последствие: болезнь может быть обнаружена на поздней стадии.
Альтернатива: проходить контрольные осмотры не реже одного раза в год, особенно после перенесённого онкологического заболевания.
-
Ошибка: прерывать лечение после улучшения состояния.
Последствие: риск рецидива и метастазирования.
Альтернатива: строго следовать рекомендациям врача и посещать диспансерные проверки.
-
Ошибка: игнорировать ранние симптомы — слабость, боли в пояснице, изменения мочи.
Последствие: поздняя диагностика опухоли.
Альтернатива: при любых подозрениях обращаться к терапевту или нефрологу.
Преимущества органосохраняющих операций
|Преимущества
|Для пациента
|Сохранение функции почки
|Избегание гемодиализа
|Минимальная травматичность
|Быстрое восстановление
|Меньше послеоперационных осложнений
|Короткий срок госпитализации
|Психологический комфорт
|Повышение качества жизни
А что если почку удалить полностью?
Удаление единственной почки означает необходимость заместительной терапии - регулярного гемодиализа или трансплантации. Это тяжёлое испытание для организма и требует строгого режима. Поэтому врачи стараются сохранить даже небольшую часть функционирующей ткани, чтобы избежать зависимости от аппарата "искусственная почка".
Советы пациентам после операций на почках
-
Следить за давлением и уровнем жидкости в организме.
-
Избегать чрезмерного употребления соли и белковой пищи.
-
Регулярно сдавать анализы мочи и крови.
-
Проходить УЗИ или КТ не реже двух раз в год.
-
Отказаться от алкоголя и курения, чтобы снизить нагрузку на почки.
Такие меры помогают предотвратить осложнения и сохранить работу органа на долгие годы.
Мифы и правда о здоровье почек
-
Миф: почки можно "прочистить" с помощью трав или диет.
Правда: почки — саморегулирующийся орган, и подобные практики часто вредят.
-
Миф: боль в пояснице всегда говорит о болезни почек.
Правда: такие боли могут быть связаны с позвоночником или мышцами.
-
Миф: почечные болезни редки.
Правда: хронические заболевания почек встречаются у каждого десятого взрослого.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли жить с одной почкой?
Да, при правильном образе жизни и регулярных обследованиях одна почка способна полностью выполнять функции обеих.
Как узнать, что почки работают нормально?
Достаточно сдать анализ крови на креатинин и мочевину, а также общий анализ мочи.
Что провоцирует рак почки?
К факторам риска относятся курение, ожирение, гипертония и наследственная предрасположенность.
Помогает ли диета в профилактике онкологии почек?
Да, рацион с низким содержанием соли и красного мяса снижает нагрузку на органы и уменьшает риск воспалений.
