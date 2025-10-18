Операция на грани возможного: врачи спасли единственную почку пациента с опухолью

В Амурском областном онкологическом диспансере провели редкую и технически сложную операцию — удаление опухоли с сохранением единственной функционирующей почки. Благодаря современным технологиям и слаженной работе врачей, 63-летнему пациенту удалось не только избежать инвалидности, но и сохранить качество жизни.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приамурья, вмешательство прошло успешно, а состояние пациента оценивается как стабильное.

Когда единственная почка под угрозой

Пациент обратился в онкологический диспансер для планового контрольного осмотра. Несколько лет назад мужчине уже удалили левую почку из-за злокачественного образования. При обследовании специалисты выявили новое новообразование в средней части оставшейся правой почки.

К счастью, опухоль оказалась локализованной, без признаков метастазирования и поражения соседних органов. Это дало врачам шанс провести органосохраняющую операцию.

Современный метод — радиочастотная абляция

Вместо традиционной резекции врачи применили малоинвазивную технологию — радиочастотную абляцию (РЧА).

Суть метода заключается в том, что в опухоль вводят специальный электрод, через который подаётся радиочастотная энергия. Высокая температура разрушает раковые клетки, не повреждая здоровую ткань.

Такие операции выполняются под контролем УЗИ или компьютерной томографии и считаются щадящими для организма.

"Опухоль не дала метастазы в близлежащие ткани и органы, благодаря чему врачи смогли удалить её методом радиочастотной абляции и сохранить большую часть органа", — сообщили в областном минздраве.

Почему этот случай уникален

Для пациента с одной почкой риск потери органа означает переход на пожизненный гемодиализ или необходимость пересадки. Поэтому в подобных случаях врачи делают всё возможное, чтобы сохранить функционирующую ткань.

Органосохраняющие операции требуют высокой точности и опыта хирургов, ведь малейшая ошибка может привести к утрате органа. В данном случае операция прошла без осложнений, а функция почки сохранена.

Как проходит восстановление

"Послеоперационный период у амурчанина протекает благоприятно, а состояние удовлетворительное", — уточнили в министерстве здравоохранения региона.

Мужчина уже находится на реабилитации и постепенно возвращается к нормальной жизни. В ближайшие месяцы ему предстоит наблюдение у онколога и контрольное обследование, чтобы исключить рецидив заболевания.

По словам врачей, шансы на благополучное восстановление очень высоки.

Что такое радиочастотная абляция