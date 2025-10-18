Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уролог исследует снимок почек
Уролог исследует снимок почек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:37

Операция на грани возможного: врачи спасли единственную почку пациента с опухолью

В Амурском онкодиспансере удалили опухоль, сохранив единственную почку пациента

В Амурском областном онкологическом диспансере провели редкую и технически сложную операцию — удаление опухоли с сохранением единственной функционирующей почки. Благодаря современным технологиям и слаженной работе врачей, 63-летнему пациенту удалось не только избежать инвалидности, но и сохранить качество жизни.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приамурья, вмешательство прошло успешно, а состояние пациента оценивается как стабильное.

Когда единственная почка под угрозой

Пациент обратился в онкологический диспансер для планового контрольного осмотра. Несколько лет назад мужчине уже удалили левую почку из-за злокачественного образования. При обследовании специалисты выявили новое новообразование в средней части оставшейся правой почки.

К счастью, опухоль оказалась локализованной, без признаков метастазирования и поражения соседних органов. Это дало врачам шанс провести органосохраняющую операцию.

Современный метод — радиочастотная абляция

Вместо традиционной резекции врачи применили малоинвазивную технологию — радиочастотную абляцию (РЧА).

Суть метода заключается в том, что в опухоль вводят специальный электрод, через который подаётся радиочастотная энергия. Высокая температура разрушает раковые клетки, не повреждая здоровую ткань.

Такие операции выполняются под контролем УЗИ или компьютерной томографии и считаются щадящими для организма.

"Опухоль не дала метастазы в близлежащие ткани и органы, благодаря чему врачи смогли удалить её методом радиочастотной абляции и сохранить большую часть органа", — сообщили в областном минздраве.

Почему этот случай уникален

Для пациента с одной почкой риск потери органа означает переход на пожизненный гемодиализ или необходимость пересадки. Поэтому в подобных случаях врачи делают всё возможное, чтобы сохранить функционирующую ткань.

Органосохраняющие операции требуют высокой точности и опыта хирургов, ведь малейшая ошибка может привести к утрате органа. В данном случае операция прошла без осложнений, а функция почки сохранена.

Как проходит восстановление

"Послеоперационный период у амурчанина протекает благоприятно, а состояние удовлетворительное", — уточнили в министерстве здравоохранения региона.

Мужчина уже находится на реабилитации и постепенно возвращается к нормальной жизни. В ближайшие месяцы ему предстоит наблюдение у онколога и контрольное обследование, чтобы исключить рецидив заболевания.

По словам врачей, шансы на благополучное восстановление очень высоки.

Что такое радиочастотная абляция

Параметр Описание
Принцип метода Разрушение опухолевых клеток с помощью высокочастотного электрического тока
Тип вмешательства Минимально инвазивное, без разрезов
Контроль УЗИ или КТ
Преимущества Минимальная травматичность, короткий период восстановления
Риски Возможность рецидива при неполном разрушении опухоли

Метод широко применяется в ведущих онкологических клиниках мира для лечения опухолей печени, почек, лёгких и костей. Он особенно эффективен у пациентов, для которых традиционная операция представляет высокий риск.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: откладывать профилактические обследования.
    Последствие: болезнь может быть обнаружена на поздней стадии.
    Альтернатива: проходить контрольные осмотры не реже одного раза в год, особенно после перенесённого онкологического заболевания.

  2. Ошибка: прерывать лечение после улучшения состояния.
    Последствие: риск рецидива и метастазирования.
    Альтернатива: строго следовать рекомендациям врача и посещать диспансерные проверки.

  3. Ошибка: игнорировать ранние симптомы — слабость, боли в пояснице, изменения мочи.
    Последствие: поздняя диагностика опухоли.
    Альтернатива: при любых подозрениях обращаться к терапевту или нефрологу.

Преимущества органосохраняющих операций

Преимущества Для пациента
Сохранение функции почки Избегание гемодиализа
Минимальная травматичность Быстрое восстановление
Меньше послеоперационных осложнений Короткий срок госпитализации
Психологический комфорт Повышение качества жизни

А что если почку удалить полностью?

Удаление единственной почки означает необходимость заместительной терапии - регулярного гемодиализа или трансплантации. Это тяжёлое испытание для организма и требует строгого режима. Поэтому врачи стараются сохранить даже небольшую часть функционирующей ткани, чтобы избежать зависимости от аппарата "искусственная почка".

Советы пациентам после операций на почках

  1. Следить за давлением и уровнем жидкости в организме.

  2. Избегать чрезмерного употребления соли и белковой пищи.

  3. Регулярно сдавать анализы мочи и крови.

  4. Проходить УЗИ или КТ не реже двух раз в год.

  5. Отказаться от алкоголя и курения, чтобы снизить нагрузку на почки.

Такие меры помогают предотвратить осложнения и сохранить работу органа на долгие годы.

Мифы и правда о здоровье почек

  1. Миф: почки можно "прочистить" с помощью трав или диет.
    Правда: почки — саморегулирующийся орган, и подобные практики часто вредят.

  2. Миф: боль в пояснице всегда говорит о болезни почек.
    Правда: такие боли могут быть связаны с позвоночником или мышцами.

  3. Миф: почечные болезни редки.
    Правда: хронические заболевания почек встречаются у каждого десятого взрослого.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли жить с одной почкой?
Да, при правильном образе жизни и регулярных обследованиях одна почка способна полностью выполнять функции обеих.

Как узнать, что почки работают нормально?
Достаточно сдать анализ крови на креатинин и мочевину, а также общий анализ мочи.

Что провоцирует рак почки?
К факторам риска относятся курение, ожирение, гипертония и наследственная предрасположенность.

Помогает ли диета в профилактике онкологии почек?
Да, рацион с низким содержанием соли и красного мяса снижает нагрузку на органы и уменьшает риск воспалений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Карпенко: осенний спад сил связан с нехваткой солнца, стрессом и изменением рациона сегодня в 6:51
Осень крадёт энергию и иммунитет: врачи объяснили, как вернуть силы до зимы

Почему осенью чаще болеем и чувствуем упадок сил? Врач рассказал, как стресс, питание и нехватка света ослабляют иммунитет и какие привычки действительно укрепляют защиту организма.

Читать полностью » Ромашковый чай помогает улучшить сон, снизить тревожность и укрепить иммунитет — Марина Орлова сегодня в 6:46
Хочешь спать, как младенец — завари ромашку, а не скандал: секрет самого мирного чая

Ромашковый чай — природное средство от тревоги, бессонницы и усталости. Узнайте, как правильно заваривать напиток, чтобы сохранить всю его пользу.

Читать полностью » Офтальмолог Елена Корнилова напомнила о важности ежегодной проверки зрения сегодня в 3:46
82% информации человек получает глазами — но большинство замечает проблему, когда уже поздно

Регулярная проверка зрения помогает сохранить здоровье глаз и предотвратить необратимые изменения. Почему важно не ждать симптомов и как уберечь глаза от перегрузки — объясняет офтальмолог.

Читать полностью » Инфекционист Наталья Турская рассказала, как распознать гепатит С на ранней стадии сегодня в 3:23
Организм кажется здоровым, но печень уже страдает: как не пропустить первые сигналы гепатита С

Слабость и потеря аппетита могут быть первыми признаками гепатита С. Врач рассказала, почему болезнь часто остаётся незамеченной и как вовремя распознать её.

Читать полностью » Врач Кондрахин: даже без запаха продукт из повреждённой банки может быть заражён сегодня в 3:18
Вздутые банки предупреждают о беде: как консервы превращаются в источник ботулизма

Даже внешне нормальная банка может быть смертельно опасна. Врач рассказал, как определить признаки ботулизма по звуку, почему нельзя хранить консервы годами и что делать при отравлении.

Читать полностью » Наира Бурханова: венерические заболевания не передаются через баню или сауну сегодня в 2:52
Баня не передаёт венерические инфекции — но врачи предупредили о другой скрытой опасности

Можно ли заразиться венерическими болезнями в бане? Врач объяснила, почему высокая температура убивает вирусы, но оставляет риск грибковых инфекций и ВПЧ.

Читать полностью » Инфекционист Наталья Турская рассказала о симптомах и профилактике лихорадки чикунгунья сегодня в 2:28
Комары атакуют днём: вирус, способный превратить отпуск в кошмар, уже ближе, чем кажется

Опасная тропическая инфекция распространилась далеко за пределы Азии и Африки. Как распознать лихорадку чикунгунья и защититься от укусов комаров — советы врача-инфекциониста.

Читать полностью » Иммунолог Надежда Ильинцева рассказала, когда ребёнку можно вернуться в школу после болезни сегодня в 2:15
Простуда закончилась, а болезнь — нет: врачи рассказали, почему нельзя торопиться с возвращением в коллектив

Когда ребёнок после простуды или гриппа готов вернуться в детский коллектив? Врач объяснила, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы не спровоцировать рецидив болезни.

Читать полностью »

Новости
Еда
Пирожки с мясом получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри
Красота и здоровье
Врач Ступак объяснила, почему жареные фисташки повышают давление и теряют витамины
Авто и мото
Автоэксперт: запах бензина в машине указывает на утечку топлива
Садоводство
Черешню осенью обрезают после листопада для формирования кроны – Николай Хромов
Дом
Дизайнеры рассказали, как оформить ТВ-зону в гостиной в разных стилях интерьера
Красота и здоровье
В России начали формировать официальный перечень БАДов, которые смогут назначать врачи
Спорт и фитнес
Восстановление после нагрузок ускоряет рост мышц и предотвращает перетренированность — показало исследование
Технологии
Создана первая универсальная почка для пересадки независимо от группы крови
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet