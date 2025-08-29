Коварные болезни почек: человек чувствует себя здоровым, пока не становится поздно

Проблемы с почками коварны тем, что долгое время могут никак себя не проявлять. Об этом напомнила нефролог Алина Кухтина, передает «Газета.Ru».

По словам специалиста, заболевания почек часто обнаруживаются слишком поздно — уже на стадии терминальной почечной недостаточности, когда единственным выходом становится диализ.

«Причина этого состоит в большом функциональном резерве почек: миллионы нефронов продолжают очищать кровь даже при постепенной утрате работоспособности», — отметила Кухтина.

Такая особенность приводит к тому, что болезнь развивается скрыто и годами остается незамеченной. Это мешает ранней диагностике и своевременному началу лечения.

Нефролог подчеркнула, что хроническая болезнь почек сегодня является одной из самых распространённых патологий.

«Хроническая болезнь почек затрагивает каждого десятого человека в популяции, однако о своем диагнозе знает только каждый седьмой заболевший», — добавила Кухтина.

Почему почки «молчат»

Главная особенность органа в том, что он продолжает функционировать даже при значительных повреждениях. Почки способны компенсировать потерю части нефронов за счет оставшихся, поэтому человек не ощущает проблем до тех пор, пока поражение не становится критическим.

Нередко заболевание выявляется случайно — при анализах крови или мочи, назначенных по другому поводу. Поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить обследование, особенно людям из групп риска.

Кто находится в группе риска

Вероятность развития хронической болезни почек выше у людей с:

• сахарным диабетом;

• гипертонией;

• наследственной предрасположенностью;

• ожирением;

• злоупотреблением обезболивающими препаратами.

Кроме того, важную роль играют образ жизни и питание. Избыточное употребление соли, малоподвижность и хронический стресс также повышают нагрузку на почки.

Когда стоит обращаться к врачу

Хотя явные признаки появляются поздно, есть тревожные сигналы, которые не стоит игнорировать:

появление отёков; повышение давления; изменения в моче (цвет, количество, неприятный запах); хроническая усталость и сонливость.

Регулярные анализы и визиты к врачу помогают выявить нарушения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.