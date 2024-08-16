Хирурги в столице совершили чудо, сделав редкую операцию пациентке с осложненным раком почки

В Москве успешно провели редкую операцию пациентке с осложненным раком почки. В ходе операции хирурги удалили почку и опухолевый тромб, который достиг сердца и перекрывал сосуд на 90%.
Операция длилась пять часов и была проведена командой специалистов Боткинской больницы. Подобные осложнения встречаются всего в 1% случаев.
После операции пациентка быстро пошла на поправку и сейчас находится под наблюдением врачей. Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что такие операции могут значительно продлить жизнь пациентов, так как основным риском является тромбоз, а не сам рак.
Фото: wikidata.org/Wagner Souza e Silva (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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