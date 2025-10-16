Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хирурги в операционной
Хирурги в операционной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:08

25 новых жизней за девять месяцев: в Рязани совершили медицинский прорыв

Рязанские хирурги удвоили число трансплантаций почек

В Рязанской областной клинической больнице за девять месяцев 2025 года провели 25 операций по пересадке почек — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлых лет. Такие данные привёл региональный Минздрав.

Ранее большинство пациентов, которым теперь удалось вернуть полноценную жизнь, зависели от аппаратов «искусственная почка» из-за хронической почечной недостаточности.

Почему удалось увеличить число операций

Как отметили в пресс-службе Минздрава Рязанской области, рост количества трансплантаций стал возможен благодаря:

  • слаженной работе команды хирургов и нефрологов областной клинической больницы;
  • повышению квалификации специалистов;
  • эффективной организации донорской службы;
  • участию региона в федеральной программе развития трансплантологии.

Все операции выполняются по системе ОМС, поэтому пациенты не несут никаких финансовых расходов.

Новый уровень медицины региона

Если в прежние годы хирурги проводили в среднем 12 трансплантаций почек в год, то теперь показатель удвоился, что свидетельствует о серьёзном укреплении потенциала рязанской трансплантологии.

