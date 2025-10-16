25 новых жизней за девять месяцев: в Рязани совершили медицинский прорыв
В Рязанской областной клинической больнице за девять месяцев 2025 года провели 25 операций по пересадке почек — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлых лет. Такие данные привёл региональный Минздрав.
Ранее большинство пациентов, которым теперь удалось вернуть полноценную жизнь, зависели от аппаратов «искусственная почка» из-за хронической почечной недостаточности.
Почему удалось увеличить число операций
Как отметили в пресс-службе Минздрава Рязанской области, рост количества трансплантаций стал возможен благодаря:
- слаженной работе команды хирургов и нефрологов областной клинической больницы;
- повышению квалификации специалистов;
- эффективной организации донорской службы;
- участию региона в федеральной программе развития трансплантологии.
Все операции выполняются по системе ОМС, поэтому пациенты не несут никаких финансовых расходов.
Новый уровень медицины региона
Если в прежние годы хирурги проводили в среднем 12 трансплантаций почек в год, то теперь показатель удвоился, что свидетельствует о серьёзном укреплении потенциала рязанской трансплантологии.
