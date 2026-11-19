Врачи Орловского областного онкологического диспансера впервые применили методику холодовой ишемии при хирургическом вмешательстве на почке. Инновационная технология позволила специалистам провести сложную органосохраняющую операцию и успешно удалить новообразование. Ранее подобные высокотехнологичные процедуры проводились исключительно на базе ведущих федеральных медицинских центров. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

При стандартной резекции почки у хирурга есть всего 15–20 минут, поскольку после пережатия сосудов ткань начинает испытывать критическое кислородное голодание. В случаях, когда опухоль залегает глубоко, столь малого времени недостаточно для ювелирного иссечения патологии, из-за чего пациентам нередко удаляли орган целиком. Суть внедренной методики заключается во временной остановке кровотока и введении в артерию охлажденного до пяти градусов раствора. В результате метаболизм почки замедляется, что позволяет безопасно продлить допустимое время обескровливания органа до двух часов.

Благодаря солидному запасу времени орловские онкологи без спешки и рисков удалили опухоль пациентке, полностью сохранив здоровые ткани. Вмешательство прошло успешно и избавило жительницу региона от необходимости длительной и тяжелой реабилитации, характерной для полостных операций. Уже спустя несколько часов после щадящей процедуры женщина смогла самостоятельно вставать и передвигаться. Освоение метода холодовой ишемии орловскими медиками открывает качественно новые возможности в спасении здоровья пациентов.