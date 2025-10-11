Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Органоид почки в чашке Петри
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:15

Почки из стволовых клеток научились фильтровать кровь: прорыв, который ждали десятилетия

Исследователи создали работающие почечные органоиды из стволовых клеток

Почки — одни из самых сложных органов человеческого тела. Они работают как точные фильтры, очищая кровь и поддерживая химический баланс организма. Попытки воссоздать их из стволовых клеток долгое время давали лишь отдалённые подобия настоящего органа. Но новое исследование, опубликованное в журнале Cell Stem Cell, стало прорывом: учёные впервые вырастили органоиды почек, способные вырабатывать мочу после пересадки животным.

Эти миниатюрные структуры диаметром всего 1 миллиметр имитируют внутренние механизмы настоящих почек и уже сейчас помогают исследовать болезни и тестировать новые методы лечения.

Как "мини-почки" научились работать

Команда биолога Чжунвэя Ли из Университета Южной Калифорнии сумела добиться того, чего не удавалось раньше — органоиды начали выполнять ключевые функции настоящего органа.
Используя стволовые клетки, исследователи вырастили микроскопические структуры, в которых сформировались:

  • фильтрующие элементы — нефроны, очищающие кровь;

  • собирательные трубочки, возвращающие воду и натрий обратно в организм;

  • сосудистые сети, обеспечивающие приток крови.

После пересадки под кожу лабораторных мышей органоиды включились в кровеносную систему животных и начали выделять мочу — пусть и сильно разбавленную.

"По сравнению с предыдущими образцами — это, пожалуй, лучшее, что мы когда-либо видели", — отметил Алекс Комбс, биолог из Университета Монаша. — "Но предстоит ещё многое сделать, прежде чем мы сможем выращивать почки для трансплантации".

Почему это достижение важно

Почка уступает по сложности разве что мозгу. Она состоит из миллионов мельчайших каналов и фильтров, работающих с невероятной точностью. Воссоздать эту систему в лаборатории — одна из самых сложных задач современной медицины.

Ранее созданные органоиды могли лишь имитировать ранние стадии развития почки и не функционировали полноценно. Новая работа Ли изменила ситуацию: учёные нашли правильную химическую "рецептуру" питательной среды, которая стимулировала рост более зрелых структур.

При сравнении активности генов этих мини-почек с настоящими органами выяснилось, что она совпадает с паттернами генов почек новорождённых мышей. Иными словами, органоиды достигли стадии развития, близкой к естественной.

Как это работает: лабораторная схема

Этап Что происходит Результат
Выделение стволовых клеток Берут эмбриональные или индуцированные стволовые клетки Материал для роста органоида
Питательная среда Добавляют комбинацию факторов роста и химических сигналов Запускается формирование нефронов
Созревание Клетки организуются в структуры, похожие на канальцы и клубочки Образуется миниатюрная почка
Пересадка мышам Органоид вживляют под кожу или в брюшину Подключение к кровотоку, начало фильтрации

"Эти органоиды не просто набор клеток — они организованы, работают и даже взаимодействуют с кровеносной системой", — подчеркнул нефролог Джозеф Бонвентр из Гарвардского университета.

Лабораторные почки против настоящих

Несмотря на впечатляющий прогресс, мини-почки пока не способны выполнять всю работу полноценного органа. Их слабое место — отсутствие системы, концентрирующей мочу, что делает их выделения слишком разбавленными.

"Эти структуры пока не могут удерживать воду так, как настоящие почки, — говорит Ли. — Нам ещё предстоит наладить "трубопровод” — развитие сосудов и протоков, по которым моча поступает в мочевой пузырь".

Учёные также вырастили аналогичные органоиды из человеческих стволовых клеток. Они смогли подключаться к кровеносной системе мышей, но пока не производили мочу. Тем не менее, это важный шаг к тому, чтобы понять, как активировать нужные процессы созревания.

Характеристика Мышиные органоиды Человеческие органоиды
Размер ~1 мм ~1,2 мм
Подключение к кровотоку успешно успешно
Выработка мочи есть, но разбавленная не зафиксирована
Уровень зрелости соответствует новорождённым почкам менее развитый

Моделирование болезней

Чтобы проверить, можно ли использовать новые органоиды для изучения заболеваний, команда Ли создала модель поликистоза почек - наследственного заболевания, вызывающего рост кист и отказ органа.

После имплантации под кожу мышей органоиды начали образовывать множественные кисты, точно имитируя болезнь. Более того, исследователи наблюдали, как иммунные клетки животных взаимодействовали с кистами, что ранее невозможно было увидеть в пробирке.

"Это полезный шаг к реализму", — отметил Джейми Дэвис, анатом из Эдинбургского университета. — "Теперь мы видим не только саму патологию, но и её иммунные последствия".

Оценки коллег: осторожный оптимизм

Работа вызвала восторг у специалистов по стволовым клеткам.

"Это прекрасное исследование и ещё один шаг к созданию сложных моделей органов", — подчеркнула Мелисса Литтл из Детского исследовательского института Мёрдока.

Даже скептики признают: органоиды становятся всё более организованными и функциональными. Ранее многие образцы представляли собой "хаотичные скопления клеток", но новые мини-почки демонстрируют чёткую архитектуру, где нефроны и канальцы образуют правильные связи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что органоиды могут сразу заменить донорские органы.
    Последствие: завышенные ожидания от технологий.
    Альтернатива: рассматривать их как платформу для изучения болезней и тестирования лекарств.

  • Ошибка: недооценивать роль сосудистой сети.
    Последствие: орган не сможет функционировать после пересадки.
    Альтернатива: развивать технологии васкуляризации — роста сосудов внутри органоида.

  • Ошибка: использовать только одну модель животного.
    Последствие: неполные данные о взаимодействии с иммунной системой.
    Альтернатива: проверять органоиды на разных биологических системах.

Что дальше

Учёные прогнозируют, что через пять лет смогут создать функциональный трансплантируемый аналог почки, готовый к испытаниям на животных. Для этого необходимо:

  1. развить сосудистую систему органоида;

  2. добавить проток, соединяющий его с мочевым пузырём;

  3. обеспечить полноценную фильтрацию и концентрацию мочи.

Если эти этапы будут реализованы, лабораторные почки смогут стать не просто моделью, а реальной альтернативой донорским органам.

"Мы достигли колоссального прогресса за короткое время. Лабораторно выращенные почки могут стать следующим крупным прорывом в терапии почечной недостаточности", — уверен Бонвентр.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Возможность изучать развитие и болезни почек Органоиды ещё незрелые
Тестирование лекарств без риска для человека Нет полноценного мочевого протока
Потенциал для будущей трансплантации Нужна васкуляризация и интеграция с иммунной системой

Исторический контекст

Попытки вырастить искусственные органы из стволовых клеток ведутся уже более 20 лет. Первые "мини-почки" появились в 2013 году, но тогда они представляли собой лишь бесформенные скопления клеток. Теперь, спустя десятилетие, эти структуры способны фильтровать кровь и выделять мочу, приближая медицину к мечте о выращенных на заказ органах.

