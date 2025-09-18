Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Органоид почки в чашке Петри
Органоид почки в чашке Петри
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:48

Почему новые органоиды почек — это не просто мини-модели, а шаг к реальным трансплантациям

Комбс: органоиды почек с поликистозом успешно моделируют болезнь после пересадки мышам

Почки — уникальные фильтры организма, ежедневно перерабатывающие сотни литров крови. Их сложнейшая структура делает задачу создания искусственных аналогов чрезвычайно трудной. Учёные пытались выращивать почки из стволовых клеток, но получали лишь несовершенные миниатюрные модели. Теперь же исследователи представили самые реалистичные органоиды почек на сегодняшний день. Эти структуры размером около миллиметра воспроизводят ключевые функции настоящих органов и даже способны вырабатывать мочу после трансплантации мышам.

Новое достижение

Работа опубликована в журнале Cell Stem Cell. Команда Чжунвэя Ли из Университета Южной Калифорнии разработала улучшенную питательную среду для стволовых клеток, что позволило получить более зрелые и организованные органоиды. Их генетическая активность оказалась близка к паттернам работы почек новорождённых мышей.

"По сравнению с предыдущими органоидами почек, это, пожалуй, лучшее, что мы когда-либо видели", — сказал специалист по биологии развития из Университета Монаша Алекс Комбс.

Учёные отмечают, что путь к полноценным трансплантационным органам ещё далёк, но прогресс очевиден.

Почему почки так сложны

По уровню организации почки уступают только мозгу. Внутри них расположены нефроны — фильтрующие единицы, канальцы, собирательные трубочки, сосуды. Всё это работает синхронно, поддерживая баланс жидкости и солей в организме.

Ранее созданные органоиды могли формировать нефроны и собирательные трубочки, однако их развитие останавливалось на ранних стадиях. В результате они выполняли лишь часть функций почек.

Сравнение: старые и новые органоиды

Характеристика Ранее Новое исследование
Размер До 0,5 мм ~1 мм
Структуры Нефроны, но хаотичные Организованные канальцы и трубочки
Функция Фильтрация, слабая моча Фильтрация + моча у мышей
Генетический профиль Далёкий от нормы Близок к почкам новорождённых
Подключение к сосудам Ограниченное Быстро встраиваются в кровоток

Что показали опыты

После пересадки мышам органоиды подключались к сосудистой системе животных и начинали фильтровать кровь. Они даже вырабатывали мочу, хотя она была слишком разбавленной. Причина в отсутствии структур, позволяющих концентрировать жидкость.

Ученые также вырастили органоиды из человеческих стволовых клеток. Эти структуры оказались менее зрелыми, но тоже смогли интегрироваться в сосудистую систему мышей. Правда, выделять мочу они пока не научились.

Советы шаг за шагом: как создают органоиды

  1. Получение стволовых клеток (мышиных или человеческих).
  2. Подбор питательных сред с комбинациями химических веществ.
  3. Стимуляция дифференцировки в почечные клетки.
  4. Формирование 3D-структур с канальцами и нефронами.
  5. Тестирование функций in vitro и после трансплантации животным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком простая питательная среда → незрелые органоиды → оптимизация химических составов.
  • Ошибка: ограничение на лабораторные тесты → отсутствие реальных условий → пересадка животным для проверки.
  • Ошибка: хаотичная организация клеток → неполное выполнение функций → создание структурированного "каркаса".

А что если…

А что если удастся довести такие органоиды до уровня полноценных почек для трансплантации? Это означало бы революцию в медицине: больше не будет очередей на донорские органы, а пациенты с хронической почечной недостаточностью получат шанс на полноценную жизнь.

Плюсы и минусы новой технологии

Плюсы Минусы
Реалистичные структуры почки Пока далеки от полноценных органов
Подключаются к сосудам и фильтруют кровь Вырабатывают только разбавленную мочу
Возможность моделировать болезни Нужны новые решения для зрелости
Перспектива терапии поликистоза и других заболеваний Сложность масштабирования для человека

Применение для изучения болезней

Исследователи смоделировали поликистоз почек — наследственное заболевание, при котором образуются множественные кисты. После пересадки мышам органоиды действительно покрылись кистами, что позволило наблюдать за процессом в условиях живого организма.

"Это исследование представляет собой полезный шаг к реализму", — отметил экспериментальный анатом из Эдинбургского университета Джейми Дэвис.

Такой подход открывает возможность тестировать лекарства и изучать взаимодействие иммунных клеток с болезненными изменениями.

Реакция специалистов

"Это прекрасная работа. Это ещё один шаг к возможности создавать более сложные модели на основе стволовых клеток", — сказала эксперт по стволовым клеткам из Института Мёрдока Мелисса Литтл.

Ограничения и перспективы

Хотя новые органоиды впечатляют, их нельзя спутать с настоящей почкой. Главная задача — создание сосудов и протока для полноценного выделения мочи. По словам Чжунвэя Ли, на решение этой задачи может уйти около пяти лет, после чего начнутся испытания трансплантируемых почек на животных.

Три интересных факта

  1. Почки содержат около миллиона нефронов — мини-фильтров, работающих одновременно.
  2. Органоиды позволяют исследовать редкие наследственные болезни без риска для человека.
  3. Почки ежедневно фильтруют до 180 литров крови.

Исторический контекст

2000-е годы: первые опыты по выращиванию почечных клеток из стволовых. 2010-е: создание примитивных органоидов с нефронами. 2020-е: интеграция органоидов в животных, первые эксперименты с мочеобразованием. 2025 год: публикация в Cell Stem Cell о наиболее реалистичных органоидах.

