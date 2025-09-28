Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Органоид почки в чашке Петри
Органоид почки в чашке Петри
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Культура и шоу-бизнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:29

Не ждали от кофе подвоха? Эти напитки работают против почек — особенно с утра

Врач предупредил: обезвоживание и соль ведут к болезням почек

Здоровье почек часто недооценивают: пока органы работают без сбоев, мы редко задумываемся о том, что может им навредить. Однако привычки, которые кажутся безобидными, постепенно приводят к серьёзным последствиям. Уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что одна из главных угроз — недостаток воды.

"Вода необходима почкам, чтобы полноценно выполнять свои функции — выводить токсины и лишнюю жидкость. При обезвоживании же кровь хуже поступает к органам, а токсины выводятся медленнее", — пояснил врач уролог-андролог Артур Богатырев.

По его словам, так же, как алкоголь и курение, дефицит жидкости может разрушать почки. Добавим сюда избыток соли, частое использование обезболивающих препаратов и привычку терпеть с полным мочевым пузырём — и риск заболеваний многократно возрастает.

Основные факторы, вредящие почкам

  1. Недостаток воды - нарушает кровоток и замедляет выведение токсинов.

  2. Курение и алкоголь - ускоряют повреждение сосудов и тканей.

  3. Чрезмерное употребление соли - перегружает почки и вызывает отёки.

  4. Частый приём обезболивающих - повышает риск лекарственного нефрита.

  5. Редкие походы в туалет - провоцируют застой и инфекции мочевыводящих путей.

Сравнение вредных привычек и их последствий

Привычка Чем опасна Возможные последствия
Недостаток воды Обезвоживание, замедленный вывод токсинов Камни, хроническая недостаточность
Курение Сужение сосудов Повреждение почечных фильтров
Алкоголь Токсическая нагрузка Разрушение тканей почек
Избыток соли Задержка жидкости Повышение давления, отёки
Обезболивающие Лекарственная нагрузка Нефропатия, воспаление
Терпение при полном мочевом пузыре Застой Инфекции мочевыводящих путей

Советы шаг за шагом

  1. Пейте воду равномерно в течение дня, не доводя до сильной жажды.

  2. Ограничьте количество соли: замените её специями и травами.

  3. Используйте обезболивающие только по назначению врача.

  4. Не терпите при позывах к мочеиспусканию — это вредно для мочевого пузыря и почек.

  5. Откажитесь от курения и сократите потребление алкоголя.

  6. Следите за артериальным давлением — гипертония напрямую влияет на работу почек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить только чай, кофе и сладкие напитки.
    → Последствие: перегрузка почек, обезвоживание.
    → Альтернатива: чистая вода, морсы без сахара.

  • Ошибка: злоупотреблять солёной пищей.
    → Последствие: задержка жидкости и рост давления.
    → Альтернатива: специи, лимонный сок, натуральные приправы.

  • Ошибка: часто принимать обезболивающие "для профилактики".
    → Последствие: повреждение почечных тканей.
    → Альтернатива: лечение причины боли и щадящие методы.

  • Ошибка: игнорировать жажду.
    → Последствие: формирование камней.
    → Альтернатива: носить бутылку воды с собой.

А что если…

Если пить достаточно жидкости (около 30 мл на килограмм веса), риск развития мочекаменной болезни и инфекций снижается в разы. При этом важно учитывать климат и уровень физической активности: в жару или при занятиях спортом потребность в воде выше.

Плюсы и минусы правильного водного режима

Плюсы Минусы
Поддержка здоровья почек Требует дисциплины
Нормализация давления Частые походы в туалет
Улучшение состояния кожи Необходим контроль при болезнях сердца
Снижение риска камнеобразования Нужно учитывать индивидуальные особенности

FAQ

Сколько воды нужно пить в день?
В среднем — 1,5-2 литра, но количество зависит от веса и активности.

Можно ли заменить воду чаем или соками?
Нет, жидкости с кофеином и сахаром создают дополнительную нагрузку.

Опасно ли много воды?
Да, чрезмерное потребление может вызвать отёки и нагрузку на сердце.

Какие продукты полезны для почек?
Огурцы, арбузы, кабачки, ягоды и зелень.

Мифы и правда

  • Миф: если не хочется пить, значит, организму вода не нужна.
    Правда: жажда появляется уже при лёгком обезвоживании.

  • Миф: минералка полезнее обычной воды.
    Правда: газированные минеральные воды могут перегружать почки.

  • Миф: мочегонные напитки помогают очистить почки.
    Правда: они выводят жидкость, но не заменяют воду.

Три интересных факта

• Почки фильтруют до 180 литров жидкости в сутки.
• Около 70% камней в почках формируются из-за недостатка воды.
• Мужчины чаще страдают от мочекаменной болезни, чем женщины.

Исторический контекст

  • В древности болезни почек объясняли "накоплением вредных соков".

  • В XIX веке главным методом лечения была строгая бессолевая диета.

  • В XX веке учёные доказали прямую связь между количеством потребляемой воды и риском камнеобразования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Люси Лю сыграет главную роль в сериале 26.09.2025 в 23:58

Империя подделок рушится: новая роль Люси Лю открывает теневой рынок

Люси Лю возвращается на экраны в новом проекте студии A24 и Peacock. Сюжет о торговке подделками обещает неожиданный поворот и социальный подтекст.

Читать полностью » Глен Пауэлл рассказал о неудаче на кастинге в сериал 26.09.2025 в 22:59

Голливуд бьёт по самолюбию: как Глен Пауэлл пережил отказ в "Хоре" и не потерял друга

Глен Пауэлл вспомнил, как упустил роль в "Хоре", которая досталась его другу. История отказа превратилась в важный урок и новый этап его карьеры.

Читать полностью » Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом The Beatles 26.09.2025 в 21:55

Когда пластинка становится судьбой: откровение Мерфи об "Abbey Road"

Киллиан Мерфи рассказал о любимом альбоме, который оставил след в его детстве, и о новом фильме, который покажет Англию 1990-х глазами директора школы.

Читать полностью » Актриса Сельма Блэр сообщила о ремиссии рассеянного склероза с 2021 года 26.09.2025 в 20:52

Рассеянный склероз — не приговор: Сельма Блэр рушит мифы об инвалидности

Сельма Блэр рассказала, как изменилась её жизнь после диагноза и почему годы ремиссии стали для неё новой точкой отсчёта.

Читать полностью » Виктория Бекхэм может дать интервью Опре Уинфри на фоне конфликта с Николой Пельтц — RadarOnline 26.09.2025 в 19:33

Свекровь выходит на тропу войны: Виктория Бекхэм готовит откровенное интервью в стиле Меган Маркл

Виктория Бекхэм готовит публичный шаг, который может изменить баланс сил в её семье. Но станет ли это решением или новой проблемой?

Читать полностью » Reddit обсуждает возможное использование ИИ в романе 26.09.2025 в 18:38

Пожар в фанатском лагере: приквел "Голодных игр" обвинили в машинной подделке

На Reddit разгорелась полемика: был ли приквел «Голодных игр» написан человеком или искусственным интеллектом? Дискуссия вышла далеко за рамки фанатского форума.

Читать полностью » Пит Дэвидсон поддержал Педро Паскаля после критики зрителей 26.09.2025 в 17:54

Голливуд задыхается от Паскаля: почему зрители устали от актёра, а друзья просят пощады

Педро Паскаль оказался в центре споров из-за частых появлений на экране. Пит Дэвидсон объяснил, почему такая критика несправедлива.

Читать полностью » Гонорар Никиты Кологривого за съемочный день достигает 300 тысяч рублей 26.09.2025 в 16:55

Золотой билет на съёмочной площадке: сколько стоит день работы Никиты Кологривого

Гонорар Никиты Кологривого за съемочный день впечатляет, но не все так однозначно — узнайте, что влияет на цену труда актера.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Эксперт: ходьба активизирует зоны мозга, отвечающие за креативность
Садоводство

Садоводы предупреждают: бархатцы могут стать приманкой для вредителей
Дом

Лимонная кислота, сода и уксус признаны безопасной альтернативой хлорке для чистки унитаза
Дом

Правильное освещение в просторной гостиной: схемы и виды светильников
Авто и мото

Эксперты определили наиболее эффективные способы устранения ржавчины на автомобильных кузовах
Дом

Керамогранит в ремонте квартиры: преимущества и особенности материала
Спорт и фитнес

Балетный фитнес укрепляет стопы и снижает риск плоскостопия и вальгуса — ортопеды
Дом

Подвесные потолки: виды конструкций и их особенности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet