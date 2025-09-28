Не ждали от кофе подвоха? Эти напитки работают против почек — особенно с утра

Здоровье почек часто недооценивают: пока органы работают без сбоев, мы редко задумываемся о том, что может им навредить. Однако привычки, которые кажутся безобидными, постепенно приводят к серьёзным последствиям. Уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что одна из главных угроз — недостаток воды.

"Вода необходима почкам, чтобы полноценно выполнять свои функции — выводить токсины и лишнюю жидкость. При обезвоживании же кровь хуже поступает к органам, а токсины выводятся медленнее", — пояснил врач уролог-андролог Артур Богатырев.

По его словам, так же, как алкоголь и курение, дефицит жидкости может разрушать почки. Добавим сюда избыток соли, частое использование обезболивающих препаратов и привычку терпеть с полным мочевым пузырём — и риск заболеваний многократно возрастает.

Основные факторы, вредящие почкам

Недостаток воды - нарушает кровоток и замедляет выведение токсинов. Курение и алкоголь - ускоряют повреждение сосудов и тканей. Чрезмерное употребление соли - перегружает почки и вызывает отёки. Частый приём обезболивающих - повышает риск лекарственного нефрита. Редкие походы в туалет - провоцируют застой и инфекции мочевыводящих путей.

Сравнение вредных привычек и их последствий

Привычка Чем опасна Возможные последствия Недостаток воды Обезвоживание, замедленный вывод токсинов Камни, хроническая недостаточность Курение Сужение сосудов Повреждение почечных фильтров Алкоголь Токсическая нагрузка Разрушение тканей почек Избыток соли Задержка жидкости Повышение давления, отёки Обезболивающие Лекарственная нагрузка Нефропатия, воспаление Терпение при полном мочевом пузыре Застой Инфекции мочевыводящих путей

Советы шаг за шагом

Пейте воду равномерно в течение дня, не доводя до сильной жажды. Ограничьте количество соли: замените её специями и травами. Используйте обезболивающие только по назначению врача. Не терпите при позывах к мочеиспусканию — это вредно для мочевого пузыря и почек. Откажитесь от курения и сократите потребление алкоголя. Следите за артериальным давлением — гипертония напрямую влияет на работу почек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить только чай, кофе и сладкие напитки.

→ Последствие: перегрузка почек, обезвоживание.

→ Альтернатива: чистая вода, морсы без сахара.

Ошибка: злоупотреблять солёной пищей.

→ Последствие: задержка жидкости и рост давления.

→ Альтернатива: специи, лимонный сок, натуральные приправы.

Ошибка: часто принимать обезболивающие "для профилактики".

→ Последствие: повреждение почечных тканей.

→ Альтернатива: лечение причины боли и щадящие методы.

Ошибка: игнорировать жажду.

→ Последствие: формирование камней.

→ Альтернатива: носить бутылку воды с собой.

А что если…

Если пить достаточно жидкости (около 30 мл на килограмм веса), риск развития мочекаменной болезни и инфекций снижается в разы. При этом важно учитывать климат и уровень физической активности: в жару или при занятиях спортом потребность в воде выше.

Плюсы и минусы правильного водного режима

Плюсы Минусы Поддержка здоровья почек Требует дисциплины Нормализация давления Частые походы в туалет Улучшение состояния кожи Необходим контроль при болезнях сердца Снижение риска камнеобразования Нужно учитывать индивидуальные особенности

FAQ

Сколько воды нужно пить в день?

В среднем — 1,5-2 литра, но количество зависит от веса и активности.

Можно ли заменить воду чаем или соками?

Нет, жидкости с кофеином и сахаром создают дополнительную нагрузку.

Опасно ли много воды?

Да, чрезмерное потребление может вызвать отёки и нагрузку на сердце.

Какие продукты полезны для почек?

Огурцы, арбузы, кабачки, ягоды и зелень.

Мифы и правда

Миф: если не хочется пить, значит, организму вода не нужна.

Правда: жажда появляется уже при лёгком обезвоживании.

Миф: минералка полезнее обычной воды.

Правда: газированные минеральные воды могут перегружать почки.

Миф: мочегонные напитки помогают очистить почки.

Правда: они выводят жидкость, но не заменяют воду.

Три интересных факта

• Почки фильтруют до 180 литров жидкости в сутки.

• Около 70% камней в почках формируются из-за недостатка воды.

• Мужчины чаще страдают от мочекаменной болезни, чем женщины.

