Кошка перестала есть сухой корм? Возможно, это не капризы, а сигнал организма
Заболевания почек у кошек — одни из самых сложных в диагностике и лечении. Они часто протекают скрыто, а первые симптомы хозяева принимают за "возрастные изменения" или последствия стресса. Но своевременное выявление и грамотный уход могут существенно продлить жизнь питомца.
Как распознать болезнь почек у кошки
Некоторые симптомы совпадают с признаками других заболеваний, поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а показать питомца ветеринару. Обратить внимание стоит на:
-
потерю веса и снижение аппетита;
-
обезвоживание (впавшие глаза, кожа плохо собирается в складку);
-
рвоту, тошноту, запоры или диарею;
-
учащённое питьё и мочеиспускание;
-
неприятный запах изо рта, язвы во рту;
-
вялость, снижение энергии;
-
бледные дёсны.
Даже один из этих признаков — повод для обследования.
Как ставят диагноз
Ветеринар проведёт осмотр, назначит анализы крови (для оценки работы почек и анемии), может рекомендовать рентген или УЗИ. Именно эти исследования позволяют определить стадию болезни и подобрать правильное лечение.
Стадии хронической почечной недостаточности
-
Лёгкая (1-я стадия) — клинических признаков почти нет, но анализы показывают изменения. Достаточно диеты и наблюдения.
-
Умеренная (2-я стадия) — кошка начинает проявлять первые симптомы, теряется до 65-75% функций почек.
-
Выраженная (3-я стадия) — сильнее заметна потеря веса, вялость, рвота. Почки работают лишь на 10-25%.
-
Тяжёлая (4-я стадия) — утрачено до 90% функций, кошка почти не ест, может не контролировать мочевой пузырь.
Как помочь кошке дома
Полностью вылечить болезнь невозможно, но правильный уход заметно замедляет её развитие.
-
Отказ от сухого корма — только влажные корма и консервы, можно добавлять воду в еду.
-
Специальная диета — сниженное содержание фосфора и оптимальное количество белка.
-
Дробное кормление — 3-4 раза в день небольшими порциями.
-
Рыбий жир — омега-3 поддерживают почки и улучшают аппетит.
-
Фонтанчик для воды — стимулирует питьё.
-
Широкие миски и несколько поилок — кошка пьёт больше, если у неё выбор.
-
Пробиотики и пребиотики — уменьшают тошноту и поддерживают микрофлору кишечника.
Поддерживающая терапия
В зависимости от стадии врач может назначить:
-
препараты от тошноты и стимуляторы аппетита;
-
уколы жидкости для предотвращения обезвоживания;
-
средства для снижения давления;
-
препараты для борьбы с анемией;
-
связыватели фосфора.
Сколько живут кошки с болезнью почек
В среднем продолжительность жизни после постановки диагноза — 2-3 года. Всё зависит от стадии, на которой обнаружена болезнь, и от того, насколько строго хозяин следует рекомендациям ветеринара. При ранней диагностике питомцы могут жить полноценной жизнью долгие годы.
Важно: гомеопатия и "народные методы" не помогают. Проверенные меры — это лечебное питание, постоянный доступ к воде и терапия, назначенная ветеринаром.
