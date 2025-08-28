Кошка перестала есть сухой корм? Возможно, это не капризы, а сигнал организма

Заболевания почек у кошек — одни из самых сложных в диагностике и лечении. Они часто протекают скрыто, а первые симптомы хозяева принимают за "возрастные изменения" или последствия стресса. Но своевременное выявление и грамотный уход могут существенно продлить жизнь питомца.

Как распознать болезнь почек у кошки

Некоторые симптомы совпадают с признаками других заболеваний, поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а показать питомца ветеринару. Обратить внимание стоит на:

потерю веса и снижение аппетита;

обезвоживание (впавшие глаза, кожа плохо собирается в складку);

рвоту, тошноту, запоры или диарею;

учащённое питьё и мочеиспускание;

неприятный запах изо рта, язвы во рту;

вялость, снижение энергии;

бледные дёсны.

Даже один из этих признаков — повод для обследования.

Как ставят диагноз

Ветеринар проведёт осмотр, назначит анализы крови (для оценки работы почек и анемии), может рекомендовать рентген или УЗИ. Именно эти исследования позволяют определить стадию болезни и подобрать правильное лечение.

Стадии хронической почечной недостаточности

Лёгкая (1-я стадия) — клинических признаков почти нет, но анализы показывают изменения. Достаточно диеты и наблюдения. Умеренная (2-я стадия) — кошка начинает проявлять первые симптомы, теряется до 65-75% функций почек. Выраженная (3-я стадия) — сильнее заметна потеря веса, вялость, рвота. Почки работают лишь на 10-25%. Тяжёлая (4-я стадия) — утрачено до 90% функций, кошка почти не ест, может не контролировать мочевой пузырь.

Как помочь кошке дома

Полностью вылечить болезнь невозможно, но правильный уход заметно замедляет её развитие.

Отказ от сухого корма — только влажные корма и консервы, можно добавлять воду в еду. Специальная диета — сниженное содержание фосфора и оптимальное количество белка. Дробное кормление — 3-4 раза в день небольшими порциями. Рыбий жир — омега-3 поддерживают почки и улучшают аппетит. Фонтанчик для воды — стимулирует питьё. Широкие миски и несколько поилок — кошка пьёт больше, если у неё выбор. Пробиотики и пребиотики — уменьшают тошноту и поддерживают микрофлору кишечника.

Поддерживающая терапия

В зависимости от стадии врач может назначить:

препараты от тошноты и стимуляторы аппетита;

уколы жидкости для предотвращения обезвоживания;

средства для снижения давления;

препараты для борьбы с анемией;

связыватели фосфора.

Сколько живут кошки с болезнью почек

В среднем продолжительность жизни после постановки диагноза — 2-3 года. Всё зависит от стадии, на которой обнаружена болезнь, и от того, насколько строго хозяин следует рекомендациям ветеринара. При ранней диагностике питомцы могут жить полноценной жизнью долгие годы.

Важно: гомеопатия и "народные методы" не помогают. Проверенные меры — это лечебное питание, постоянный доступ к воде и терапия, назначенная ветеринаром.