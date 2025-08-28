Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыжий кот спит на постели
Рыжий кот спит на постели
© commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:34

Кошка перестала есть сухой корм? Возможно, это не капризы, а сигнал организма

Ветеринары: анализы крови и УЗИ помогают выявить заболевания почек на ранней стадии

Заболевания почек у кошек — одни из самых сложных в диагностике и лечении. Они часто протекают скрыто, а первые симптомы хозяева принимают за "возрастные изменения" или последствия стресса. Но своевременное выявление и грамотный уход могут существенно продлить жизнь питомца.

Как распознать болезнь почек у кошки

Некоторые симптомы совпадают с признаками других заболеваний, поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а показать питомца ветеринару. Обратить внимание стоит на:

  • потерю веса и снижение аппетита;

  • обезвоживание (впавшие глаза, кожа плохо собирается в складку);

  • рвоту, тошноту, запоры или диарею;

  • учащённое питьё и мочеиспускание;

  • неприятный запах изо рта, язвы во рту;

  • вялость, снижение энергии;

  • бледные дёсны.

Даже один из этих признаков — повод для обследования.

Как ставят диагноз

Ветеринар проведёт осмотр, назначит анализы крови (для оценки работы почек и анемии), может рекомендовать рентген или УЗИ. Именно эти исследования позволяют определить стадию болезни и подобрать правильное лечение.

Стадии хронической почечной недостаточности

  1. Лёгкая (1-я стадия) — клинических признаков почти нет, но анализы показывают изменения. Достаточно диеты и наблюдения.

  2. Умеренная (2-я стадия) — кошка начинает проявлять первые симптомы, теряется до 65-75% функций почек.

  3. Выраженная (3-я стадия) — сильнее заметна потеря веса, вялость, рвота. Почки работают лишь на 10-25%.

  4. Тяжёлая (4-я стадия) — утрачено до 90% функций, кошка почти не ест, может не контролировать мочевой пузырь.

Как помочь кошке дома

Полностью вылечить болезнь невозможно, но правильный уход заметно замедляет её развитие.

  1. Отказ от сухого корма — только влажные корма и консервы, можно добавлять воду в еду.

  2. Специальная диета — сниженное содержание фосфора и оптимальное количество белка.

  3. Дробное кормление — 3-4 раза в день небольшими порциями.

  4. Рыбий жир — омега-3 поддерживают почки и улучшают аппетит.

  5. Фонтанчик для воды — стимулирует питьё.

  6. Широкие миски и несколько поилок — кошка пьёт больше, если у неё выбор.

  7. Пробиотики и пребиотики — уменьшают тошноту и поддерживают микрофлору кишечника.

Поддерживающая терапия

В зависимости от стадии врач может назначить:

  • препараты от тошноты и стимуляторы аппетита;

  • уколы жидкости для предотвращения обезвоживания;

  • средства для снижения давления;

  • препараты для борьбы с анемией;

  • связыватели фосфора.

Сколько живут кошки с болезнью почек

В среднем продолжительность жизни после постановки диагноза — 2-3 года. Всё зависит от стадии, на которой обнаружена болезнь, и от того, насколько строго хозяин следует рекомендациям ветеринара. При ранней диагностике питомцы могут жить полноценной жизнью долгие годы.

Важно: гомеопатия и "народные методы" не помогают. Проверенные меры — это лечебное питание, постоянный доступ к воде и терапия, назначенная ветеринаром.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Университета Линкольна доказали, что крик вызывает стресс у собак вчера в 20:13

Крик превращает друга в чужого: чем рискует хозяин, ругая собаку

Что чувствует собака, когда вы кричите на неё? Разбираем эмоции питомца и объясняем, как правильно исправлять поведение без крика и наказаний.

Читать полностью » Кинологи перечислили ошибки хозяев при обучении собак команде вчера в 19:06

Лакомство, игрушка или мяч: три правила, которые помогут закрепить команду "ко мне" навсегда

Команда "ко мне" может спасти жизнь вашей собаке. Узнайте, как правильно обучать питомца, какие ошибки избегать и чем мотивировать его слушаться.

Читать полностью » Свежие огурцы безопасны для собак, а маринованные могут навредить вчера в 18:12

Лакомство без калорий и сахара: огурцы подходят даже собакам на диете

Можно ли давать собаке огурцы? Разбираем, чем полезен этот овощ, какие риски существуют и как безопасно предложить его питомцу.

Читать полностью » Учёные описали роль муравьёв в экосистемах и их влияние на почву и растения вчера в 17:09

Суперорганизм рядом с нами: тайная жизнь муравьёв, которую мы недооцениваем

Муравьи — мастера сотрудничества: строгая иерархия, коллективный разум и роль в экосистеме делают их настоящим чудом природы.

Читать полностью » Кинолог назвал основные ошибки владельцев, провоцирующие агрессию собаки у миски вчера в 16:59

Пищевая агрессия: как ваша собака может стать врагом за миской

Что делать, если у вашей собаки проявляется пищевая агрессия? Узнайте, как восстановить доверие и избежать конфликтов во время кормления.

Читать полностью » Ветеринары: зуд морды у питомцев может быть симптомом стоматологических заболеваний вчера в 16:50

Что скрывается за безобидной привычкой питомца тереть лапой морду

Ваш питомец яростно чешет морду? Это может быть признаком аллергии, паразитов или проблем с зубами. Узнайте, когда пора бежать к ветеринару и как помочь любимцу.

Читать полностью » Кошки могут погибнуть от шоколада: рекомендации ветеринаров по предотвращению отравлений вчера в 15:56

Запретный плод: простые правила, которые уберегут кошку от диабета и панкреатита

Почему ваша кошка так тянется к шоколаду? Узнайте, какие опасности скрываются за этим лакомством и как защитить своего пушистого друга!

Читать полностью » Ветеринары предупреждают о распространённых ошибках в уходе за питомцами вчера в 15:47

Здоровье вашей кошки в ваших руках: откажитесь от вредных привычек

Вы искренне любите свою кошку, но некоторые привычки могут ей навредить. Узнайте, как избыточная забота, неправильное питание и избегание врача угрожают здоровью питомца. Советы экспертов внутри!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Калинчев: сухая лапша быстрого приготовления может привести к смерти
Наука и технологии

Археологи обнаружили древнеримскую баню в Турции с помощью георадара
Садоводство

Когда пора собирать сладкий картофель: советы экспертов
Наука и технологии

Китай протестировал новый подводный аппарат Хайцинь в Южно-Китайском море
Красота и здоровье

Эндокринолог Тараско: модная "диета драной кошки" вредит здоровью
Авто и мото

Владельцы Nissan и Infiniti в США подали иск из-за поломок двигателей VC-Turbo
Авто и мото

Автомеханик рассказал, почему жара снижает мощность турбированных моторов
Дом

Запах новой мебели: почему он может быть опасен для людей и животных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru