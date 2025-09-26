Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гены
Гены
© https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:20

Почки под угрозой? Новый биомаркер поможет выявить проблему раньше, чем появятся симптомы

Новый метод диагностики почечной недостаточности основан на измерении микроРНК

Учёные из Монреаля сделали важный шаг в диагностике и лечении почечных заболеваний. В лаборатории исследовательского центра CRCHUM при Монреальском университете был выявлен новый биомаркер — микроРНК miR-423-5p, способный защищать ткани почек и обеспечивать стабильную работу микрососудов.

Открытие открывает не только перспективы для борьбы с хронической почечной недостаточностью, но и новые подходы в терапии сердечно-лёгочных патологий.

Почему открытие важно

Почки ежедневно фильтруют кровь, и именно микрососуды обеспечивают эффективность этого процесса. При их повреждении развивается хроническая недостаточность, от которой страдают миллионы людей. До сих пор у медиков не было точного инструмента для оценки состояния этих сосудов.

Теперь измерение уровня miR-423-5p в крови может стать новым методом диагностики и раннего выявления нарушений.

Как это работает

МикроРНК регулируют работу клеток и участвуют в защите сосудистой стенки. Введение miR-423-5p в организм лабораторных мышей помогло сохранять целостность микрососудов и предотвращать повреждения тканей почек.

Анализы показали: у пациентов после трансплантации почки уровень этого маркера связан с состоянием органа.

Таким образом, учёные получили доказательство, что miR-423-5p работает как "щит" для почек.

Сравнение методов

Метод Возможности Ограничения
Биопсия почки Точная диагностика, но травматичная Нельзя применять часто
Анализы крови и мочи Общая информация о работе органа Не отражают состояния микрососудов
Тест на miR-423-5p Ранняя диагностика, минимальное вмешательство Пока на стадии клинических испытаний

Практическое применение шаг за шагом

  1. Забор крови у пациента.

  2. Анализ уровня микроРНК miR-423-5p.

  3. Сравнение с нормальными показателями.

  4. Прогнозирование риска повреждений почек.

  5. Назначение профилактической терапии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать микрососуды и ориентироваться только на общий анализ функций почек.
    → Последствие: поздняя диагностика и риск развития хронической недостаточности.
    → Альтернатива: регулярный контроль уровня miR-423-5p у пациентов из группы риска.

А что если…

А что если аналогичные микроРНК можно будет использовать для защиты не только почек, но и сердца или лёгких? Тогда появится универсальный инструмент, предотвращающий повреждения тканей при тяжёлых операциях и хронических болезнях.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Минимально инвазивная диагностика Пока небольшие клинические выборки
Подходит для раннего выявления Необходимы крупные исследования
Возможность превентивной терапии Методика ещё не внедрена в клиники

FAQ

Кому полезен тест на miR-423-5p?
Пациентам с высоким риском почечной недостаточности, пожилым людям и тем, кто готовится к операциям с временной остановкой кровотока.

Можно ли использовать его только в нефрологии?
Нет, перспективы есть и в кардиологии, и в пульмонологии, где также важна защита микрососудов.

Когда метод появится в клиниках?
После завершения клинических испытаний на больших группах пациентов и подтверждения эффективности.

Мифы и правда

  • Миф: почечную недостаточность невозможно диагностировать заранее.
    Правда: уровень miR-423-5p позволяет выявить риск на раннем этапе.

  • Миф: микроРНК изучают только в онкологии.
    Правда: они находят применение и в нефрологии, и в кардиологии.

  • Миф: новые биомаркеры нужны только для научных исследований.
    Правда: именно они становятся основой клинических тестов.

3 факта

  1. В исследовании участвовали 51 пациент после трансплантации почки.

  2. Эксперименты на мышах подтвердили защитную роль miR-423-5p.

  3. МикроРНК можно рассматривать как основу для новых диагностических тестов.

Исторический контекст

XX век: диагностика почечных болезней ограничивалась биопсиями и анализами мочи.

XXI век: появление методов анализа микроРНК меняет представления о контроле функций органов.

Сегодня: miR-423-5p рассматривается как кандидат в клинические биомаркеры мирового уровня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Венере найдены подземные тоннели размером с лунные сегодня в 17:23

Венера преподнесла сюрприз: на планете нашли пещеры, как на Луне, но при земной гравитации

Учёные нашли доказательства существования гигантских лавовых трубок на Венере. Неожиданный масштаб открытий ломает привычные представления.

Читать полностью » Столкновение равных протопланет под определённым углом создало современную структуру Меркурия сегодня в 16:32

Тайна 70% массы Меркурия раскрыта: новое исследование объясняет уникальное строение планеты

Учёные смоделировали столкновение, в результате которого сформировался Меркурий. "Скользящий" удар объясняет его строение и необычно большое ядро.

Читать полностью » На Марсе обнаружены следы гидроксисульфата железа — минерала, указывающего на наличие воды сегодня в 16:09

Марсоход нашёл то, что изменит всё: новый минерал доказывает — Марс был совсем другим

Учёные нашли на Марсе гидроксисульфат железа — соединение, требующее воды и кислорода. Эта находка раскрывает тайны климата и геологии Красной планеты.

Читать полностью » Птицы формируют резкие границы стаи случайно — пояснил исследователь Энди Рейнольдс сегодня в 15:42

Мурмурации скворцов — не балет природы, а результат случайных, но строгих топологических правил

Учёные выяснили, что резкие границы птичьих мурмураций и устойчивость особей на краю стаи могут быть не стратегией, а результатом простых правил движения.

Читать полностью » Приматы появились в холодных условиях Северного полушария — заявил Хорхе Авария-Льяутурео сегодня в 15:41

Джунгли ни при чём: новые данные доказали северное и холодное происхождение древних приматов

Новое исследование опровергло миф о тропическом происхождении приматов. Их древние предки жили в холодном климате Северного полушария 66 млн лет назад.

Читать полностью » Препарат нитизинон убивает комаров, устойчивых к инсектицидам — подтвердила исследователь Ли Хейнс сегодня в 14:42

Человеческая кровь стала смертельным коктейлем: учёные придумали, как накормить комаров напоследок

Учёные нашли способ превратить человеческую кровь в яд для комаров. Новый препарат может спасти миллионы жизней, став оружием против малярии и денге.

Читать полностью » Муравьи демонстрируют противоположность эффекту Рингельмана в экспериментах — заявила учёный Мадлен Стьюардсон сегодня в 13:41

Люди устают в толпе, муравьи становятся чемпионами: новый взгляд на групповую эффективность в природе

Муравьи разрушают стереотип о командной работе: чем больше группа, тем выше вклад каждого. Учёные объяснили этот феномен и его перспективы для технологий.

Читать полностью » Эволюция кожи связана с появлением гена Slurp1 у животных — подчеркнул китайский исследователь доктор Тинг Чен сегодня в 12:41

Почему наши стопы не разваливаются при ходьбе: учёные нашли эволюционный ген-крепыш SLURP1

Учёные выяснили, что белок SLURP1 сыграл ключевую роль в выходе жизни на сушу. Его функции могут помочь в медицине будущего.

Читать полностью »

Новости
Наука

Солнечные вспышки достигают температуры 180 миллионов градусов по Фаренгейту
Туризм

Туроператоры: спрос на Мексику вырос, Доминикана теряет позиции без прямых рейсов
Спорт и фитнес

Тренер Ранди Орм: растяжка и ролик после бега улучшают подвижность суставов
Спорт и фитнес

Более половины бегунов определяют свой тип с помощью тестов на скорость и выносливость
Дом

Осенний декор: текстиль, свет и ароматы помогают создать уют дома без ремонта
Еда

Кулинарный эксперт Евгения Гаева раскрыла секреты идеальной яблочной шарлотки
Технологии

Акции Alibaba выросли на 9,2% после анонса инвестиций в ИИ и релиза Qwen3-Max
Садоводство

Белая горчица улучшает структуру почвы и подавляет болезни растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet