Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:07

Растут молча и бьют внезапно: кисты почек годами прячутся без симптомов

Запущенные кисты почек могут достигать 20 сантиметров — уролог Геворкян

Кисты почек нередко развиваются незаметно и долгое время не дают о себе знать, однако в ряде случаев могут приводить к серьёзным осложнениям и требовать хирургического вмешательства. Почему эта патология возникает и как снизить риски, в эфире "Радио Крым" рассказал главный внештатный специалист-уролог министерства здравоохранения Республики Крым Рудольф Геворкян.

Почему появляются кисты почек

По словам специалиста, развитие кист почек во многом связано с наследственной предрасположенностью и нарушениями обменных процессов непосредственно в ткани органа. Полностью исключить вероятность их появления невозможно, даже при соблюдении здорового образа жизни. При этом кисты могут длительное время оставаться небольшими и не вызывать выраженных симптомов.

Геворкян подчеркнул, что ключевым фактором в контроле заболевания остаётся своевременное медицинское наблюдение. Регулярная диспансеризация позволяет выявлять патологию на ранних стадиях, когда вмешательство требуется не всегда либо может быть минимальным и менее травматичным.

Опасность запущенных форм

Уролог обратил внимание, что при отсутствии контроля кисты способны значительно увеличиваться в размерах. В таких случаях они начинают смещать соседние органы, провоцировать образование спаек и вызывать дополнительные осложнения, что существенно усложняет лечение.

"Иногда бывают кисты, которые достигают 20 сантиметров, тогда, соответственно, они смещают соседние органы, возникают спайки. Потом намного сложнее избавить пациента от этого", — подчеркнул главный внештатный уролог минздрава Крыма Рудольф Геворкян.

Именно поэтому, по его словам, периодические обследования позволяют избежать тяжёлых форм заболевания и снизить риски сложных операций.

Индивидуальный подход к лечению

Решение о необходимости хирургического вмешательства принимается строго индивидуально. Врач оценивает общее состояние пациента, размеры и расположение кисты, а также потенциальные риски для других органов. На основе этих данных подбирается наиболее безопасный и эффективный метод лечения, который минимизирует нагрузку на организм.

Специалист отметил, что раннее выявление значительно расширяет возможности выбора щадящих методов и сокращает период восстановления.

Влияние образа жизни

Отдельно Геворкян остановился на факторах повседневной жизни, которые могут негативно влиять на состояние мочеполовой системы. К ним относятся вредные привычки, избыточное потребление соли, а также некоторые современные бытовые факторы, включая привычку носить мобильные телефоны в карманах или на поясе.

Уролог напомнил о важности соблюдения питьевого режима, умеренности в питании и отказа от курения и вейпов. По его словам, такие привычки отрицательно воздействуют не только на лёгкие, но и на почки и другие органы, повышая общие риски для здоровья.

