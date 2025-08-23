Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интервальные тренировки
Интервальные тренировки
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Упражнение, похожее на танец, скрывает в себе проверку тела на прочность

Эксперт по реабилитации Грейсон Уикхэм объяснил пользу упражнения kick through для баланса

Вы когда-нибудь видели упражнение, которое на первый взгляд похоже на элемент брейк-данса, но на деле является серьёзной функциональной тренировкой? Именно так выглядит kick through — движение, способное прокачать тело с головы до пят и добавить вашим занятиям фитнесом новый уровень сложности.

Что такое kick through

По сути, это усложнённая вариация "медвежьей планки", где вы pivot-ите на одной стопе и выбрасываете другую ногу вбок, вращая корпус. Несмотря на "танцевальный" вид, это упражнение работает с плечами, корпусом, ногами и требует максимальной координации.

Физиотерапевт и тренер Грейсон Уикхем, основатель проекта Movement Vault, отмечает:

"Kick throughs не только укрепляют мышцы, но и развивают подвижность, баланс и координацию. При правильном выполнении они становятся мощным инструментом для здоровья суставов и профилактики травм".

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки: ладони под плечами, колени под тазом.
  • Упритесь ладонями в пол, раздвиньте лопатки.
  • Поднимите колени на несколько сантиметров от пола — это старт.
  • Напрягите пресс, втянув живот и сводя нижние рёбра.
  • Оперевшись на левую руку и носок правой стопы, выведите левую ногу под корпус и вбок, разворачивая таз и опуская бедро.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Если гибкость пока не позволяет выполнять полную амплитуду, начните с небольших шагов — так суставы будут адаптироваться постепенно.

Почему стоит включить kick through в каждую тренировку

  • Подвижность суставов. В повседневной жизни вращательных движений почти нет, и это ведёт к скованности. Регулярные kick throughs компенсируют этот дефицит и укрепляют плечи и бёдра.
  • Сила плеч. В работу включается вся "плечевая конструкция" — от суставов до мелких стабилизаторов. Это повышает устойчивость и предотвращает перегрузки.
  • Баланс и координация. Повороты корпуса и опора на противоположные руку и ногу требуют синхронности движений. Со временем это заметно улучшает общий контроль тела.
  • Сильный корпус. За счёт ротации активно работает пресс, что делает его не только крепче, но и функциональнее — он лучше защищает поясницу и стабилизирует тело.

Ошибки, которых лучше избегать

Слишком высоко поднятые бёдра. Если корпус не параллелен полу, движение теряет эффективность.
Потеря контроля над плечами. Не забывайте о "плечевой депрессии" — активном опускании плеч вниз, как противоположность пожатию. Это снижает нагрузку на связки и предотвращает травмы.

Дополнительный факт

Интересно, что похожие движения давно используются в капоэйре — бразильском боевом искусстве, где сочетаются танец, акробатика и борьба. Именно там они помогают развивать координацию и контроль тела, что делает kick through ещё более универсальным инструментом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Джереми Шумахер назвал пользу лягушачьих приседаний для ног и суставов сегодня в 3:30

Сидячая работа разрушает суставы: необычное упражнение спасает ситуацию

Лягушки умеют прыгать на десятки длин своего тела. Что общего у них и эффективного упражнения для ног, которое укрепляет мышцы и даже улучшает сердце?

Читать полностью » Программа памяти Нейта Харди: 2 выхода силой, 4 отжимания, 8 махов гирей сегодня в 3:26

Всего 3 упражнения — а результат впечатляет: попробуйте комплекс, от которого захватывает дух

Тренировка в память о Нейте Харди: 20 минут силы, техники и уважения. Как выполнить «геройский» комплекс и адаптировать его под свой уровень.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке сегодня в 3:10

Почему иногда полезнее остановиться, чем добиваться результата любой ценой

Иногда лучший прогресс в спорте — это вовремя остановиться. Узнайте, когда стоит сократить тренировку, а когда можно смело продолжать.

Читать полностью » Стивен Хед: жим на наклонной скамье помогает развивать верх грудных мышц сегодня в 2:50

Одно упражнение укрепляет грудь и защищает плечи от травм

Жим на наклонной скамье — лучший способ прокачать верх груди и снизить нагрузку на плечи. Узнайте, под каким углом тренироваться и как избежать ошибок.

Читать полностью » Джек Макнамара, тренер Train Fitness, перечислил эффективные упражнения для пресса сегодня в 2:30

Четыре упражнения, которые одновременно экономят время и прокачивают пресс

Скручивания — не лучший способ прокачать пресс. Узнайте 4 эффективных упражнения «два в одном», которые быстро укрепят кор и помогут развить силу.

Читать полностью » В США представили тренировку CrossFit Hero в честь погибшего спецназовца Джерри Паттона сегодня в 2:16

Геройская тренировка CrossFit: справиться могут единицы

CrossFit Hero, посвящённая сержанту-майору Джерри Паттону, проверит вашу выносливость и силу духа в забеге, гребле и финальном броске.

Читать полностью » Почему вены становятся заметными после тренировки — данные Mayo Clinic сегодня в 2:10

Тренировка, которая превращает сосуды в карту варикоза: как это выглядит изнутри

Почему вены становятся заметными после тренировки? Норма или признак варикоза? Разбираемся в причинах, симптомах и мерах предосторожности.

Читать полностью » Силовые тренировки уменьшают симптомы артрита у людей с ожирением — физиотерапевты сегодня в 1:50

Тренировки, что заменяют лекарства: как движение облегчает боль

Можно ли победить боль в суставах при ожирении без лекарств? Эксперты уверены: движение и силовые тренировки способны стать главным ключом к облегчению.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Кратеры на спутнике Юпитера могут указывать на следы темной материи
Красота и здоровье

Диетолог Солнцева: антоцианы в красном луке защищают сосуды и препятствуют развитию опухолей
Спорт и фитнес

Коннор Флеминг назвал мышцы, которые развивает упражнение kang squat
Еда

Приготовление запеченного картофеля в фольге при 250 градусах
Дом

Как сценарии умного освещения помогают моей семье в повседневной жизни
Еда

Как приготовить тесто для мантов
Красота и здоровье

Секрет сильного иммунитета: 200 г шиповника заменят килограмм апельсинов
Дом

Освещение вечером: влияние на сон и восстановление организма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru