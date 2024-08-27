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В Okko за год аудитория киберспортивных трансляций выросла в 10 раз
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Камаль Гериханов заявил, что Okko стала первопроходцем среди онлайн-кинотеатров, транслирующих киберспорт

В Okko за год аудитория киберспортивных трансляций выросла в 10 раз

Камаль Гериханов, глава киберспортивного направления в Okko, заявил, что компания стала одним из первопроходцев среди онлайн-кинотеатров, используя свои технологические возможности и опыт для трансляций киберспортивных событий. По его словам, Okko стремится предложить фанатам киберспорта совершенно новый уровень зрительского опыта.﻿

За год аудитория киберспортивных трансляций на платформе выросла в десять раз. Это свидетельствует о том, что усилия команды Okko замечают и ценят любители киберспорта. Компания планирует и дальше развивать это направление как внутри своей платформы, так и в России в целом.

В августе 2024 года аудитория киберспортивных трансляций на Okko увеличилась в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также представители Okko сообщили, что общее время просмотра киберспортивных соревнований выросло в пять раз.

Такой всплеск интереса к киберспорту на платформе Okko обусловлен несколькими факторами: трансляцией ведущих турниров ESL, высоким качеством трансляций и аналитических программ с участием известных комментаторов, а также технологическими преимуществами OTT-платформы.

Августовский турнир IEM Cologne 2024 стал самым популярным киберспортивным событием на Okko. Он превзошёл по количеству зрителей IEM Katowice 2024 в 1,4 раза, а по времени просмотра — вдвое. Согласно данным ESL, общая аудитория IEM Cologne 2024 по CS2 превысила миллион пользователей.

Okko начал транслировать киберспорт в 2022 году. Сейчас онлайн-кинотеатр предлагает зрителям киберспортивные соревнования с собственной аналитической студией и комментаторами, в высоком разрешении и с возможностью перемотки трансляции. Ключевые мировые турниры по CS2 и DOTA 2 доступны на Okko в полном объёме, как в прямом эфире, так и в записи.

Фото: From Wikimedia Commons/ Qazaq Cybersport Federation (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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