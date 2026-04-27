мошенник
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:44

Пароль есть, а защиты нет: одна настройка решает, попадет ли злоумышленник в аккаунт

Быстрый вход через один аккаунт в разные сервисы удобен, но может упростить злоумышленникам доступ к другим страницам, отметил специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. О простых правилах киберзащиты для обычных пользователей специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Вакулин пояснил, что базовая цифровая защита начинается с надежного пароля, актуального номера телефона и действующей электронной почты, привязанных к аккаунту. Эти данные помогут восстановить доступ, если пользователь забудет пароль или столкнется с попыткой взлома.

"Минимум восемь символов должен содержать пароль, включая буквы верхнего и нижнего регистра, спецсимволы, цифры. Актуальные данные номера телефона, привязанным к страницам и электронная почта, поскольку номер телефона и электронная почта будут использоваться в случае, если вы забыли пароль. При включенной двухфакторной аутентификации мошенник не сможет зайти, поскольку ему потребуется три варианта получения кода, либо приложение генерирует код, либо высылается в смс, либо резервные коды, а это распечатка", — пояснил Вакулин.

Специалист также не рекомендовал связывать аккаунты в разных соцсетях и сервисах через быстрый вход. По его словам, такая схема удобна, но при взломе одной страницы может открыть злоумышленнику путь к другим учетным записям пользователя.

"Это удобно, но не безопасно. Когда злоумышленник получает доступ к определенному аккаунту, например, в социальной сети, то при помощи быстрого входа он может залогиниться в другие аккаунты, в другие сервисы", — отметил специалист.

Касаясь смартфонов, Вакулин посоветовал использовать антивирусное программное обеспечение и проверять встроенные настройки безопасности. Он добавил, что многие смартфоны уже имеют встроенную защиту, но она может быть выключена по умолчанию.

Еще одним простым шагом эксперт назвал хранение файлов и фотографий в облачных сервисах. По его словам, это снижает риск потери информации, поскольку физические носители постепенно уходят в прошлое.

