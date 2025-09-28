Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
KIA
KIA
© Wikipedia by Tomash is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:55

Городской хищник прячется среди машин: новый Kia Stonic готов удивить даже опытных водителей

Kia раскрыла технические характеристики рестайлингового кроссовера Stonic

Kia представила обновлённый кроссовер Stonic, который получил заметный рестайлинг в рамках концепции Opposites United. Автомобиль сочетает в себе современный дизайн и проверенные технические решения, предлагая комфорт и практичность в компактном кузове.

Внешний вид и размеры

Габариты остались прежними: длина — 4165 мм, ширина — 1760 мм, а багажник вмещает 352 литра. Легкосплавные диски теперь доступны на 16 и 17 дюймов, что придаёт автомобилю более стильный облик.

Двигатели и трансмиссия

Кроссовер продолжает использовать 1,0-литровый турбированный двигатель. Базовая версия развивает 99 л. с. и ускоряется до 100 км/ч за 11 секунд. Mild-hybrid вариант с мощностью 113 л. с. делает динамику более острой — разгон до сотни занимает 10,7 секунды. Выбор трансмиссии зависит от комплектации: доступна 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый "робот".

Салон и технологии

Внутри Stonic оборудован двумя дисплеями по 12,3 дюйма, цифровым ключом и обновлённой платформой Kia Connect. Также расширен пакет систем безопасности, что повышает комфорт и защиту водителя и пассажиров. Интерьер стал более технологичным, а управление функциями — интуитивным и удобным.

Сравнение комплектаций

Характеристика Базовая версия Mild-hybrid версия
Мощность, л. с. 99 113
Разгон 0-100 км/ч 11 секунд 10,7 секунд
Коробка передач 7DCT
Дисплеи 12,3” 12,3”
Доп. опции Стандартные Расширенные

Советы шаг за шагом: как выбрать Stonic

  1. Определите, нужен ли вам Mild-hybrid для более динамичной езды и экономии топлива.

  2. Выберите подходящую трансмиссию: механика для простоты и надежности, робот для удобства в городском трафике.

  3. Обратите внимание на комплектацию по безопасности и мультимедиа — новые функции повышают комфорт и контроль.

  4. Подберите диски: 16 дюймов для базовой практичности, 17 дюймов для более выразительного вида.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование системы Mild-hybrid → меньшая экономия топлива → выбирать версию с 113 л. с.

  • Выбор базовой комплектации без расширенных функций безопасности → более низкая защита → добавить пакет Kia Connect и ассистенты.

А что если…

Если использовать Stonic преимущественно в городских условиях, Mild-hybrid версия будет оптимальной, обеспечивая плавный старт и экономичность. Для поездок за город лучше рассмотреть полный пакет безопасности и трансмиссию с "роботом".

FAQ

Как выбрать подходящую версию Stonic?
Ориентируйтесь на мощность двигателя, тип трансмиссии и желаемый уровень технологий и безопасности.

Сколько стоит базовая версия в Великобритании?
Текущая версия Stonic стартует от £22 085 (примерно 2,5 млн рублей). Цена рестайлинга станет известна позже.

Что лучше — механика или робот?
Механическая коробка удобна для традиционного управления и надежности, "робот" — для более плавной городской езды.

Мифы и правда

"Обновлённый Stonic слишком маленький для семьи", — считают некоторые автолюбители.

На самом деле компактный размер обеспечивает удобство в городе, а объём багажника в 352 литра позволяет перевозить стандартные вещи без проблем.

Интересные факты

  1. Дизайн Stonic вдохновлён электрическим EV3, хотя сам автомобиль остаётся бензиновым.

  2. Mild-hybrid версия повышает динамику без значительного увеличения расхода топлива.

  3. Цифровой ключ позволяет управлять автомобилем и открывать двери без традиционного брелока.

Исторический контекст

Kia Stonic впервые появился на рынке в 2017 году и с тех пор позиционировался как компактный городской кроссовер. Обновления 2025 года подчеркнули стремление бренда к современной эстетике и технологичности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В 2025 году в России появились пять новых автомобильных брендов — данные сегодня в 19:53

Новые лица автомобильного мира: что принесло пополнение брендов в 2025 году

В 2025 году российский рынок автомобилей пополнился пятью новыми брендами, включая отечественный Tenet и несколько гибридов. Какие модели уже продаются?

Читать полностью » Tesla запустила продажи в Индии: цены начинаются от 5,989 млн рупий из-за пошлин сегодня в 18:52

Электрошок для Индии: Tesla ворвалась на рынок с космическими ценами

Tesla официально вышла на рынок Индии: первые машины прибыли из Шанхая, но пошлины сделали их дороже, чем в США и Европе.

Читать полностью » Volkswagen временно останавливает заводы в Цвиккау и Эмдене из-за снижения спроса на электромобили сегодня в 17:07

Когда машины отдыхают: заводы Volkswagen временно приостанавливают выпуск, и это не шутка

Volkswagen приостанавливает работу двух немецких заводов на фоне снижения спроса на электромобили и усиления конкуренции со стороны китайских брендов.

Читать полностью » Эксперт Титов назвал слабые места первого поколения Nissan Juke сегодня в 16:38

Маленький кроссовер — большие расходы: что скрывает популярный Nissan Juke

Разбираем основные недостатки кроссовера Nissan Juke первого поколения: трансмиссия, комфорт салона, шум и расходы на обслуживание.

Читать полностью » Exeed VX, Omoda S5 GT и Hongqi H5 New подешевели сильнее всего за год — данные АГ сегодня в 15:26

Автопадение года: топ-20 машин в России, которые потеряли почти полмиллиона

В России составили список машин, которые за год потеряли в цене больше всего. Лидеры рейтинга удивляют, а выводы экспертов могут повлиять на ваш выбор.

Читать полностью » Honda отзывает 1937 автомобилей Civic Type R в Японии из-за ошибки ПО блока подушек безопасности сегодня в 14:15

Спортрежим может подставить: у Honda Civic нашли неожиданный дефект

Honda отзывает часть Civic Type R 2025 года. Причина связана с программным обеспечением подушек безопасности. Чем это грозит водителям и как исправят проблему?

Читать полностью » Владение Changan Uni-K в Москве дороже, чем Haval F7 и Geely Tugella — данные Автостата сегодня в 13:18

Выбор молодых и амбициозных? Сколько денег утекает с ключами от Changan Uni-K

Changan Uni-K обошёлся владельцам в 2,36 млн рублей за три года: выясняем, почему содержание китайского кроссовера оказалось таким дорогим.

Читать полностью » Электромобиль сегодня в 12:18

Электричка по-русски: что за зверь такой "Атом" и как он планирует тягаться с Tesla

Электромобиль «Атом» получил сертификацию и готовится выйти на рынок: у него запас хода 500 км и быстрая зарядка за 8 минут.

Читать полностью »

Новости
Дом

Венецианская штукатурка: особенности, виды и технология нанесения
Дом

Дерево в интерьере: стильные идеи отделки для дома и квартиры
Дом

Деревянные рейки в интерьере: способы монтажа и дизайнерские идеи
Красота и здоровье

Диетолог Кара Харбстрит назвала кале источником клетчатки и витаминов А, С и К
Дом

Скандинавский стиль в интерьере: уют, свет и натуральные материалы
Дом

Интерьер в японском стиле: минимализм, гармония и уют
Дом

Дизайн гостиной хай-тек: материалы, цвета и освещение
Еда

Устричный лист мертензия стал гастрономическим трендом в ресторанах высокой кухни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet