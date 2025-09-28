Городской хищник прячется среди машин: новый Kia Stonic готов удивить даже опытных водителей

Kia представила обновлённый кроссовер Stonic, который получил заметный рестайлинг в рамках концепции Opposites United. Автомобиль сочетает в себе современный дизайн и проверенные технические решения, предлагая комфорт и практичность в компактном кузове.

Внешний вид и размеры

Габариты остались прежними: длина — 4165 мм, ширина — 1760 мм, а багажник вмещает 352 литра. Легкосплавные диски теперь доступны на 16 и 17 дюймов, что придаёт автомобилю более стильный облик.

Двигатели и трансмиссия

Кроссовер продолжает использовать 1,0-литровый турбированный двигатель. Базовая версия развивает 99 л. с. и ускоряется до 100 км/ч за 11 секунд. Mild-hybrid вариант с мощностью 113 л. с. делает динамику более острой — разгон до сотни занимает 10,7 секунды. Выбор трансмиссии зависит от комплектации: доступна 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый "робот".

Салон и технологии

Внутри Stonic оборудован двумя дисплеями по 12,3 дюйма, цифровым ключом и обновлённой платформой Kia Connect. Также расширен пакет систем безопасности, что повышает комфорт и защиту водителя и пассажиров. Интерьер стал более технологичным, а управление функциями — интуитивным и удобным.

Сравнение комплектаций

Характеристика Базовая версия Mild-hybrid версия Мощность, л. с. 99 113 Разгон 0-100 км/ч 11 секунд 10,7 секунд Коробка передач 6М 7DCT Дисплеи 12,3” 12,3” Доп. опции Стандартные Расширенные

Советы шаг за шагом: как выбрать Stonic

Определите, нужен ли вам Mild-hybrid для более динамичной езды и экономии топлива. Выберите подходящую трансмиссию: механика для простоты и надежности, робот для удобства в городском трафике. Обратите внимание на комплектацию по безопасности и мультимедиа — новые функции повышают комфорт и контроль. Подберите диски: 16 дюймов для базовой практичности, 17 дюймов для более выразительного вида.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование системы Mild-hybrid → меньшая экономия топлива → выбирать версию с 113 л. с.

Выбор базовой комплектации без расширенных функций безопасности → более низкая защита → добавить пакет Kia Connect и ассистенты.

А что если…

Если использовать Stonic преимущественно в городских условиях, Mild-hybrid версия будет оптимальной, обеспечивая плавный старт и экономичность. Для поездок за город лучше рассмотреть полный пакет безопасности и трансмиссию с "роботом".

FAQ

Как выбрать подходящую версию Stonic?

Ориентируйтесь на мощность двигателя, тип трансмиссии и желаемый уровень технологий и безопасности.

Сколько стоит базовая версия в Великобритании?

Текущая версия Stonic стартует от £22 085 (примерно 2,5 млн рублей). Цена рестайлинга станет известна позже.

Что лучше — механика или робот?

Механическая коробка удобна для традиционного управления и надежности, "робот" — для более плавной городской езды.

Мифы и правда

"Обновлённый Stonic слишком маленький для семьи", — считают некоторые автолюбители.

На самом деле компактный размер обеспечивает удобство в городе, а объём багажника в 352 литра позволяет перевозить стандартные вещи без проблем.

Интересные факты

Дизайн Stonic вдохновлён электрическим EV3, хотя сам автомобиль остаётся бензиновым. Mild-hybrid версия повышает динамику без значительного увеличения расхода топлива. Цифровой ключ позволяет управлять автомобилем и открывать двери без традиционного брелока.

Исторический контекст

Kia Stonic впервые появился на рынке в 2017 году и с тех пор позиционировался как компактный городской кроссовер. Обновления 2025 года подчеркнули стремление бренда к современной эстетике и технологичности.