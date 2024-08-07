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Дептранс Москвы: владельцы Kia чаще всего оставляли свои авто на местах для инвалидов
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Стало известно, автомобили каких марок чаще всего попадали на штрафстоянку за парковку на местах для инвалидов

Дептранс Москвы: владельцы Kia чаще всего оставляли свои авто на местах для инвалидов

В столице с начала текущего года было эвакуировано свыше 20 тысяч автомобилей за неправильную парковку на местах, предназначенных для инвалидов. По информации пресс-службы московского Департамента транспорта, наиболее часто в списке нарушителей оказывались автомобили следующих марок:

  • Kia (2249 единиц);
  • Geely (1595 единиц);
  • Chery (1540 единиц);
  • Volkswagen (1369 единиц);
  • Nissan (1223 единицы).

Отмечается, что парковаться на данных местах разрешено только тем транспортным средствам, которые обозначены знаком "Инвалид" и зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. В случае нарушения этих правил, автомобиль может быть перемещён на специализированную стоянку по решению ГИБДД.

Фото: flickr.com/RL GNZLZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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