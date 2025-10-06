Эпоха душевных машин закончилась: как Kia Soul стал жертвой электрического будущего

С конца 2025 года с конвейера окончательно исчезнет Kia Soul — одна из самых необычных и любимых моделей марки. Автомобиль, который стал символом городского драйва и своеобразного юмора бренда, завершает своё путешествие после шестнадцати лет на рынке и полутора миллионов проданных экземпляров в США.

Для многих Soul стал не просто машиной, а отражением целого поколения — тех, кто выбирал компактность, но не хотел отказываться от индивидуальности.

Рождение оригинала

Kia Soul дебютировал в 2009 году и с первых же дней выделился из толпы. Его угловатый кузов и высокая линия крыши были смелыми по тем временам, когда все стремились к аэродинамичности. Проектировали его в американском дизайн-центре Kia — специально для молодых горожан, которые хотят практичную, но нестандартную машину.

Инженеры шутливо называли проект "кабаном с рюкзаком" — за массивный перед и квадратную заднюю часть. При этом Soul оказался удивительно удобным: высокая посадка, просторный салон, складывающееся заднее сиденье и простота в обслуживании сделали его идеальным компаньоном на каждый день.

Эволюция трёх поколений

Первое поколение отличалось демократичностью: минимум изысков, но максимум функциональности. Покупатели могли выбирать между двигателями объёмом 1,6 и 2,0 литра, механической или автоматической коробкой передач.

В 2012 году Soul получил рестайлинг: новые шестиступенчатые трансмиссии, доработанные моторы и улучшенный комфорт. Второе поколение, представленное в 2014 году, стало чуть "мягче" визуально, но сохранило характер. К 2017-му году добавилась турбоверсия с мощностью 201 л. с. — теперь Soul стал не только практичным, но и азартным. В тот же период появилась первая электрическая модификация — Soul EV, показавшая, что маленький кроссовер может быть экологичным без ущерба для удовольствия от вождения.

Третья генерация, запущенная в 2020-м, сохранила фирменный силуэт, но стала технологичнее. Современные медиасистемы, LED-оптика, система контроля полосы и адаптивный круиз-контроль сделали Soul частью нового цифрового поколения Kia.

Почему Kia Soul стал культовым

Kia сумела сделать то, что удается немногим — превратить компактный хэтчбек в культовый символ. Его любили за неповторимый силуэт и яркие цвета, за возможность персонализации и дружелюбный характер.

Soul часто сравнивали с Mini и Fiat 500, но в отличие от них он оставался более доступным. В США модель стала выбором студентов, молодых семей и креативных горожан.

Рекламные кампании с анимированными хомяками, которые танцуют под хип-хоп, сделали автомобиль частью поп-культуры. Даже те, кто никогда не водил Soul, знали, как он выглядит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать Soul кроссовером с повышенной проходимостью.

Последствие: владельцы ожидали большего от клиренса и полного привода.

Альтернатива: при необходимости повышенной проходимости стоит обратить внимание на Kia Seltos или Sportage. Ошибка: экономить на обслуживании турбоверсии.

Последствие: преждевременный износ двигателя.

Альтернатива: использовать фирменные масла и регулярно менять фильтры каждые 10-12 тыс. км. Ошибка: недооценивать электрическую модификацию.

Последствие: упущенная выгода при росте цен на топливо.

Альтернатива: рассмотреть Soul EV как городской электромобиль с запасом хода до 450 км.

А что если Soul вернётся?

В автомобильной индустрии редко что уходит навсегда. Многие бренды возрождают легенды, подстраивая их под новые реалии — пример тому Fiat 600 или электрический Mini.

Не исключено, что Kia поступит так же, превратив Soul в полностью электрическую модель нового поколения. У бренда уже есть платформа e-GMP, на которой строятся EV6 и EV9 — логично ожидать компактного EV-Soul в будущем.

Плюсы и минусы Kia Soul

Плюсы Минусы Уникальный дизайн, узнаваемость Не самый мягкий ход на неровностях Просторный салон и высокая посадка Отсутствие полного привода Хорошая управляемость в городе Небольшой багажник в ранних версиях Богатое оснащение за умеренную цену Турбодвигатель требователен к обслуживанию

Советы по выбору подержанного Soul

Осмотрите кузов — ранние версии могли страдать от коррозии порогов. Проверьте подвеску: из-за короткой базы она быстрее изнашивается на плохих дорогах. Если рассматриваете турбоверсию, убедитесь, что масло менялось вовремя. Электрическая версия требует проверки состояния батареи — деградация за 5 лет может достигать 15%. Оцените комплектацию — многие версии имели панорамную крышу, мультимедиа с Android Auto и кожаный салон, что повышает стоимость при перепродаже.

FAQ

Какой двигатель у Kia Soul считается самым надёжным?

Лучше всего себя показали атмосферные моторы 1,6- и 2,0-литра первых поколений — простые, ремонтопригодные и долговечные.

Стоит ли покупать Kia Soul с пробегом?

Да, если автомобиль обслуживался по регламенту. Soul имеет крепкий кузов и неплохую антикоррозийную защиту.

Есть ли альтернатива модели на рынке?

Ближайшие аналоги — Hyundai Kona, Toyota C-HR и Nissan Juke.

Сколько стоит подержанный Kia Soul в России?

На вторичном рынке цены колеблются от 900 тысяч до 2,3 млн рублей в зависимости от года и комплектации.

Будет ли новый Soul?

Kia пока не подтверждает, но эксперты считают, что возвращение возможно в электрическом формате.

Мифы и правда

Миф: Soul — маленькая машина только для города.

Правда: хотя он компактен, задние сиденья складываются в ровный пол, и багажник вмещает до 1 750 литров.

Миф: электрическая версия не подходит для зимы.

Правда: Soul EV оснащался подогревом аккумулятора и эффективно держал заряд даже при -15 °C.

Миф: обслуживание Kia Soul дорогое.

Правда: по сравнению с европейскими аналогами расходники и запчасти заметно дешевле.

Три интересных факта

Soul проектировали с оглядкой на хэтчбеки Honda Element и Scion xB, но именно корейская модель стала самой успешной. В 2014 году Kia Soul получил награду Red Dot Design Award за оригинальный внешний вид. В Корее модель использовали как основу для микроавтобусов скорой помощи и почтовых машин.

Исторический контекст

Когда Soul впервые появился, Kia только начинала менять имидж — от бюджетного производителя к стильному и технологичному бренду. Эта модель стала для марки переломным моментом: показала, что даже утилитарная машина может быть модной.

Теперь, когда Soul покидает конвейер, можно сказать: он выполнил свою миссию. Сделал Kia узнаваемой и доказал, что необычные идеи могут приносить успех.