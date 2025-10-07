Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Kia Soul
Kia Soul
© wikipediа by Matti Blume is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:43

Машина с характером, которой не хватает новым поколениям — Kia Soul уходит в историю

Kia прекращает выпуск модели Soul после 2025 года — объявлено о завершении производства

Компактный хэтчбек Kia Soul, ставший символом эпохи и запомнившийся рекламой с танцующими хомяками, уходит в историю. После 2025 модельного года выпуск машины прекратится. Для поклонников бренда это не просто конец модели — это конец целой философии доступного, но харизматичного автомобиля.

История, начавшаяся с дерзости

Появившись в 2008 году, Soul сразу выделился среди скучных "городских малышей". Тогда рынок США только начинал восстанавливаться после рецессии, а спрос на компактные машины рос. Однако Kia не пошла по пути копирования конкурентов — Soul предложил дизайн, характер и внутренний комфорт, которых не ожидали от "бюджетника".

Первое поколение продавалось по цене чуть ниже 14 тысяч долларов, что делало его самым доступным стильным автомобилем своего времени. В рекламных роликах хомяки в спортивных костюмах танцевали и катались на Soul под хип-хоп — и именно это сделало модель культовой.

"С уходом Soul завершается важная глава в истории Kia", — отметили в компании.

Soul и трансформация бренда

До появления Soul марка ассоциировалась с дешёвыми и посредственными машинами. Но именно этот хэтчбек стал для Kia символом взросления. Разработанный под руководством дизайнера Петера Шрайера, перешедшего из Volkswagen Group, автомобиль заложил основу новой визуальной идентичности бренда.

Soul стал первым корейским автомобилем, который начали покупать не из-за цены, а из-за характера. У него был яркий дизайн, просторный салон, высокий клиренс, и при этом он оставался экономичным.

Таблица "Сравнение поколений Kia Soul"

Поколение Годы выпуска Мощность (л.с.) Особенности дизайна Цена на старте
I (AM) 2008-2013 122-142 Брутальный, угловатый силуэт $13 995
II (PS) 2013-2019 130-201 Сглаженные линии, LED-оптика $15 100
III (SK3) 2019-2025 147-201 Более динамичный кузов, цифровая панель $19 990

Как менялись ценности

Soul создавался для молодых водителей — студентов, творческих людей, тех, кто выбирал не только функциональность, но и индивидуальность. Со временем аудитория расширилась. Машину всё чаще покупали зрелые автовладельцы, которым важны комфорт, надёжность и лёгкость парковки.

Kia в своём прощальном обращении отметила, что многие "взрослые" клиенты оказались людьми "с тем же духом, ради которых создавался Soul" — теми, кто ценит независимость и самовыражение.

Блок "Советы шаг за шагом": как выбрать замену Kia Soul

  1. Определите приоритеты. Если вам важен дизайн и городская маневренность — смотрите кроссоверы B-класса.

  2. Изучите Kia K4. Этот седан станет базовой моделью бренда после ухода Soul, стартовая цена — $23 185.

  3. Рассмотрите альтернативы: Hyundai Venue, Nissan Kicks или Toyota Corolla Cross.

  4. Оцените затраты на страховку и сервис. Soul был одним из самых дешёвых в обслуживании — учитывайте это при выборе замены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    Последствие: новый авто может оказаться менее практичным.
    Альтернатива: выбирайте модель с адаптивным круиз-контролем и хорошей шумоизоляцией, даже если она дороже.

  • Ошибка: игнорировать электроверсии.
    Последствие: упускаете экономию на топливе и налогах.
    Альтернатива: рассмотреть Kia Niro EV или Hyundai Kona Electric.

А что если… Soul вернётся как электрокар?

Kia активно развивает линейку EV-моделей — EV3, EV5, EV9. Вполне возможно, что в будущем имя Soul получит вторую жизнь уже в электрической форме. Ведь сама концепция — компакт, доступный и оригинальный — идеально вписывается в тренд электромобилей для города.

Таблица "Плюсы и минусы Kia Soul"

Плюсы Минусы
Просторный салон при компактных размерах Жёсткая подвеска на плохих дорогах
Низкая стоимость владения Нет полного привода
Уникальный дизайн Слабая шумоизоляция
Высокий клиренс Базовый мотор теряет мощность на трассе

FAQ

Как выбрать подержанный Kia Soul?
Обратите внимание на версии 2017-2019 годов — у них меньше проблем с электроникой и улучшенная шумоизоляция.

Сколько стоит Soul на вторичке?
Средняя цена в США в 2025 году — от $9 000 до $15 000 в зависимости от пробега.

Что лучше — Soul или Hyundai Venue?
Venue экономичнее, но Soul комфортнее и вместительнее. Если часто возите пассажиров — Soul выгоднее.

Мифы и правда

Миф: Soul — это "молодёжная игрушка".
Правда: модель выбирали и пенсионеры, и семьи — за удобство и обзор.

Миф: Soul не подходит для зимы.
Правда: клиренс 165 мм и хорошие зимние шины делают его уверенным на снегу.

Миф: Kia Soul сняли из-за низких продаж.
Правда: продажи держались стабильно, но компания решила сосредоточиться на электромобилях и новых платформах.

3 интересных факта

  1. Первое поколение Soul проектировалось в дизайн-центре в Калифорнии.

  2. В 2010 году рекламная кампания с хомяками получила премию Effie за креативность.

  3. В Японии модель продавалась ограниченным тиражом под названием Kia Soul Urban.

Исторический контекст

Kia Soul стал символом обновления марки. После его успеха компания полностью изменила подход к дизайну, создав популярные модели — Sportage, Ceed и EV6. Soul стал первым шагом к превращению Kia из "дешёвого бренда" в стильного конкурента Toyota и Honda.

С уходом Soul эпоха "бюджетных, но ярких" автомобилей подходит к концу. Рынок движется к электрификации, цифровизации и премиализации, а вместе с этим исчезает тип машин, где за небольшие деньги можно было получить индивидуальность.

