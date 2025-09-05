От гонок до ресторанов: зачем Kia регистрирует неожиданные товарные знаки в России

Компания Kia Corporation подала в Роспатент пять заявок на регистрацию новых товарных знаков, сообщает ТАСС.

Новый бренд: "Kia Маркетплейс"

Среди зарегистрированных обозначений есть название "Kia Маркетплейс", что указывает на планы компании развивать цифровые сервисы для продвижения и продажи автомобилей в интернете.

Классы регистрации

По данным Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), товарные знаки зарегистрированы по классам 20, 35, 41 и 43, которые охватывают:

мебель и предметы интерьера;

организацию выставок и автомобильных гонок;

рекламу автомобилей и их продажу через интернет;

оптовую и розничную торговлю;

услуги онлайн-заказов;

работу автодромов, кафе и ресторанов.

Что это значит

Заявки свидетельствуют о намерении Kia не ограничиваться автомобильным сегментом и расширять спектр услуг. Компания может готовиться к запуску комплексной экосистемы — от онлайн-продаж и развлечений до сервисов в сфере питания и мероприятий.