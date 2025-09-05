От гонок до ресторанов: зачем Kia регистрирует неожиданные товарные знаки в России
Компания Kia Corporation подала в Роспатент пять заявок на регистрацию новых товарных знаков, сообщает ТАСС.
Новый бренд: "Kia Маркетплейс"
Среди зарегистрированных обозначений есть название "Kia Маркетплейс", что указывает на планы компании развивать цифровые сервисы для продвижения и продажи автомобилей в интернете.
Классы регистрации
По данным Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), товарные знаки зарегистрированы по классам 20, 35, 41 и 43, которые охватывают:
-
мебель и предметы интерьера;
-
организацию выставок и автомобильных гонок;
-
рекламу автомобилей и их продажу через интернет;
-
оптовую и розничную торговлю;
-
услуги онлайн-заказов;
-
работу автодромов, кафе и ресторанов.
Что это значит
Заявки свидетельствуют о намерении Kia не ограничиваться автомобильным сегментом и расширять спектр услуг. Компания может готовиться к запуску комплексной экосистемы — от онлайн-продаж и развлечений до сервисов в сфере питания и мероприятий.
