Kia K8 приехал в Россию: седан, который стоит дороже двух Lada

В России стартовали продажи Kia K8 2025 года — автомобиля, который способен удивить не только габаритами и начинкой, но и ценником, превышающим стоимость двух Lada. В сегменте, где большинство моделей представляют премиальные бренды, появление корейского седана в топовой комплектации вызывает живой интерес. Особенно с учётом того, что модель официально не представлена в стране, но уже появилась у дилеров в Москве.

Что такое Kia K8: преемник Cadenza с новым лицом

Kia K8 — это флагманский седан, который пришёл на смену модели Cadenza (она же K7 в Южной Корее). Смена поколения ознаменовала собой не просто обновление платформы и технологий, но и радикальный пересмотр дизайна. Экстерьер K8 выполнен в стилистике последних электромобилей Kia — строгие линии, выразительная оптика, обилие хрома и динамичные силуэты. Всё это сближает модель с премиум-сегментом, хотя формально она всё ещё находится в нише бизнес-класса.

Особое внимание привлекают размеры автомобиля. Его длина составляет 5050 мм, а колёсная база — 2895 мм. Это делает K8 одним из самых крупных седанов в своей категории. Просторный салон и внушительный багажник — прямое следствие этих параметров.

Что под капотом у "корейца" почти за 6 миллионов

Выставленная на продажу в Москве версия оснащена гибридной силовой установкой. В её основе — бензиновый мотор 1.6 T-GDI с отдачей в 180 лошадиных сил, дополненный электродвигателем мощностью 65 л. с. Электромотор встроен в 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Привод — передний.

Такое сочетание обеспечивает как хорошую динамику, так и экономичность. По заявленным характеристикам, средний расход топлива не превышает 6 литров на 100 км, что весьма достойно для автомобиля подобных размеров. Однако стоит учитывать, что гибрид — это не плагин-гибрид, то есть подзарядка от розетки невозможна.

На родине, в Южной Корее, за такую версию просят от 56 миллионов вон — примерно 3,24 миллиона рублей по текущему курсу. В России же ценник достигает 5 920 000 рублей. Впрочем, по словам продавцов, "машина полностью растаможена, есть все документы, автомобиль готов к эксплуатации".