Kia K4
Kia K4
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Хэтчбек с сюрпризом: почему новую Kia ждут в Европе сильнее других

Kia представит новый хэтчбек K4 в Европе в 2026 году вместо Ceed

Kia готовит для европейского рынка важное обновление в сегменте компактных хэтчбеков. Уже в 2026 году в Германии появится новая модель Kia K4, которая фактически станет преемником хорошо знакомого Ceed. Компания решила изменить название, чтобы подчеркнуть связь с электромобилем Kia EV4 — машины будут близки по габаритам и рыночной нише.

Автомобиль обещает вместительный салон, современное оснащение и широкий набор систем безопасности. При этом европейские покупатели смогут выбрать разные варианты силовых установок, включая бензиновые турбомоторы и гибридные решения.

Дизайн и интерьер

Экстерьер Kia K4 выполнен в фирменном стиле "Opposites United". У модели узнаваемые ходовые огни Star Map, скрытые дверные ручки сзади и плавно уходящая линия крыши, которая придаёт облику спортивные нотки.

Габариты автомобиля — 4,44 м в длину, 1,85 м в ширину и 2,72 м колёсной базы. Это больше, чем у предшественника Ceed, что напрямую отразилось на удобстве в салоне. Для пассажиров заднего ряда предусмотрено до 96,4 см пространства для ног и почти метр над головой. Багажное отделение вмещает 438 литров, а при сложенных спинках — до 1217 литров. В версии "мягкий гибрид" объём чуть меньше — 328 литров.

Внутри хэтчбека установлен панорамный дисплей с двумя 12,3-дюймовыми экранами и дополнительным 5,3-дюймовым тачскрином для климат-контроля. Новая система ccNC поддерживает беспроводные обновления, Android Auto и Apple CarPlay, а также интегрируется с сервисами Kia Connect. Среди опций — цифровой ключ, Wi-Fi-точка, голосовой помощник на базе ИИ и аудиосистема Harman/Kardon.

Технологии и безопасность

Производитель оснастил K4 полным набором электронных помощников. Адаптивный круиз-контроль работает в полуавтономном режиме на трассе, камеры кругового обзора помогают контролировать слепые зоны, а система экстренного торможения реагирует на пешеходов и велосипедистов.

Таким образом, новый Kia K4 близок по уровню безопасности к старшим моделям бренда и конкурентам в сегменте.

Двигатели

На старте продаж в Германии будут доступны бензиновые турбированные моторы:
• 1.0 T-GDI мощностью 115 л. с. с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением;
• 1.6 T-GDI в версиях на 150 и 180 л. с., также с DCT.

Позднее к гамме могут присоединиться мягкие и полные гибриды, которые уже тестируются для других рынков. Официально сроки выхода электрифицированных версий пока не объявлены.

Сравнение Ceed и K4

Характеристика Kia Ceed Kia K4
Длина, м 4,31 4,44
Ширина, м 1,80 1,85
База, м 2,65 2,72
Багажник, л 395 438
Панорамный дисплей нет есть
ADAS базовый расширенный

Советы шаг за шагом: как выбрать Kia K4

  1. Определите приоритеты: если важна экономичность — подождите гибридные версии.

  2. Сравните комплектации: базовая предлагает уже достаточный набор мультимедиа и безопасности.

  3. Уточните стоимость страховки: системы ADAS снижают тарифы КАСКО.

  4. Проверьте цены на обслуживание: бензиновая версия потребует меньше вложений, чем гибрид.

  5. Подберите шины заранее — для K4 подойдут популярные 17- и 18-дюймовые размеры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Выбор слишком маленького багажника → ограниченные возможности в поездках → рассмотреть универсал K4 Sportswagon (ожидается позже).
• Игнорирование комплекта зимних шин → повышенный износ и риск аварии → заранее приобрести сертифицированный комплект.
• Экономия на мультимедиа → отсутствие обновлений и удобных функций → выбрать ccNC с поддержкой Kia Connect.

А что если…

Если Kia K4 не появится в Италии или других странах Европы сразу, логичной альтернативой станет Ceed последних выпусков или конкуренты вроде Volkswagen Golf и Toyota Corolla. А для тех, кто хочет электромобиль, стоит дождаться Kia EV4, который будет очень близок к K4 по характеристикам.

Плюсы и минусы Kia K4

Плюсы Минусы
Просторный салон Нет дизельных версий
Большой багажник Гибриды не сразу доступны
Современные технологии Цена выше Ceed
Продвинутые ADAS Риск задержки поставок
Качественная мультимедиа Ограниченный выбор трансмиссий

FAQ

Как выбрать между Ceed и K4?
Если важен современный дизайн и технологии, лучше ориентироваться на K4. Ceed подойдёт как более доступный вариант.

Сколько стоит Kia K4?
По прогнозам в Германии цена стартует от 26 000 евро.

Что лучше: бензиновый или гибридный K4?
Для города гибрид выгоднее по расходу топлива, а для трассы — бензиновая версия с мощным мотором.

Мифы и правда

• Миф: гибриды K4 будут дороже в обслуживании.
Правда: при правильной эксплуатации стоимость ТО сравнима с бензиновыми версиями.

• Миф: ADAS работает только на автобане.
Правда: системы активны и в городском цикле, включая распознавание пешеходов.

Интересные факты

  1. Kia K4 дебютировал в США раньше, чем в Европе.

  2. Дневные огни Star Map уже стали фирменным элементом всех новых Kia.

  3. Разработка мультимедиа ccNC велась совместно с корейскими IT-компаниями.

Исторический контекст

Kia Ceed появился в 2006 году и стал первой моделью бренда, разработанной специально для Европы. Он выпускался в Словакии и быстро завоевал популярность. За почти два десятилетия модель прошла три поколения. Появление K4 — это логичный шаг к обновлению линейки и синхронизации с электрическими моделями Kia.

