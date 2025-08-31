Тайный козырь Kia: как GT1 может изменить представление о гран-турерах

Kia готовит к выходу новый электромобиль, который должен занять нишу флагманской модели марки и прийти на смену Stinger. Компания делает ставку на сочетание высокой мощности, большого запаса хода и современных технологий, стремясь составить конкуренцию премиальным брендам.

Новый взгляд на гран-турер

По имеющимся данным, будущая модель получит название Kia GT1 и появится на рынке в 2027 году. Автомобиль будет выполнен в кузове grand tourer и станет заметно крупнее своего предшественника. В основе машины лежит свежая архитектура EM — модульная платформа, позволяющая использовать унифицированные узлы для разных по размеру автомобилей.

Динамика и запас хода

Сердцем GT1 станет электрическая установка, развивающая около 603 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч составит примерно 3 секунды, что делает новинку сопоставимой по возможностям со спортивными купе и суперкарами. Питание обеспечит аккумулятор емкостью 113,2 кВт·ч. Запаса батареи, по расчетам, хватит примерно на 800 километров пробега без подзарядки. Такие показатели превращают автомобиль в удобный вариант не только для города, но и для дальних путешествий.

Инженерные особенности

Инженеры Kia применят современную схему "ячейка-кузов", когда батарея интегрирована прямо в силовую структуру шасси. Это повышает жесткость конструкции, снижает центр тяжести и позволяет разместить сиденья ниже, улучшив управляемость и комфорт.

Технологии и интерьер

GT1 будет выделяться просторным салоном и продвинутой мультимедийной системой. Новая операционная система даст возможность загружать приложения, а панель, по слухам, будет напоминать экран, представленный ранее в концепте Genesis GV90. Помимо этого, Kia оснастит модель системой полуавтономного вождения 2,5-го уровня на основе искусственного интеллекта.

Когда ждать премьеру

Официальная презентация Kia GT1 намечена на 2027 год. Модель станет одной из ключевых в линейке бренда, задавая направление дальнейшему развитию электрокаров марки.