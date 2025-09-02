Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:44

Когда практичность превращается в стиль: как Kia EV5 ломает стереотипы о "семейных авто"

В Южной Корее стартуют продажи Kia EV5 по цене от 48,55 млн вон

Kia представила свой новый электрический кроссовер EV5, который уже вызвал оживлённый интерес на рынке. Модель позиционируется как более доступная альтернатива флагманскому EV6, сохранив при этом внушительный набор технологий и практичность семейного автомобиля. В Южной Корее продажи стартуют в 2026 году, а стоимость варьируется от 48,55 до 53,4 млн вон, что эквивалентно примерно 2,8-3 млн рублей.

Комплектации и цены

Новинка предложена в трёх версиях. Базовая модификация Air оснащена достаточно щедро: тепловой насос с системой подогрева батареи, задняя многорычажная подвеска, функция питания внешних устройств от аккумулятора, система помощи при движении по трассе и удержания в полосе. В стандартный набор также входят 18-дюймовые колёса и кожаная отделка интерьера.

Средняя версия Earth расширяет список удобств: здесь уже есть светодиодные фары с динамическими указателями поворота, багажник на крыше, подогрев задних сидений и дополнительный разъём для подключения внешних устройств. Самая дорогая комплектация GT-Line предлагает максимальный уровень оснащения и возможность заказать за доплату панорамную крышу, акустику Harman Kardon и 19-дюймовые колёса.

Характеристики и возможности

Все версии EV5 получили одинаковую техническую базу. Под капотом расположен электромотор мощностью 217 л. с., который питается от батареи ёмкостью 81,4 кВт·ч. Запас хода составляет 460 километров, что делает модель подходящей как для городских поездок, так и для загородных путешествий. Это серьёзный показатель в сегменте доступных электрических кроссоверов.

Размеры автомобиля позволяют уверенно конкурировать с другими представителями класса: длина — 4610 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1675 мм при колёсной базе 2750 мм. Такие пропорции обеспечивают просторный салон и комфортное размещение пассажиров.

Практичность и пространство

Одним из ключевых преимуществ EV5 является вместительный багажник. В стандартном состоянии он рассчитан на 566 литров, а при сложенных задних сиденьях его объём увеличивается до 1650 литров. Дополнительно предусмотрен передний отсек объёмом 44 литра, что добавляет удобства при перевозке мелких вещей или зарядных кабелей. Таким образом, кроссовер уверенно отвечает запросам семейных покупателей, которым важно сочетание практичности и технологий.

Дизайн и оснащение

Визуально EV5 продолжает фирменный стиль линейки электромобилей Kia. Чёткие линии кузова, массивная передняя часть и гармоничные пропорции придают автомобилю современный и динамичный вид. Интерьер выполнен в минималистичном стиле, где основной акцент сделан на комфорте и технологиях. В зависимости от комплектации доступны различные варианты отделки, включая кожу и декоративные вставки.

Позиционирование на рынке

Kia EV5 должен занять нишу между компактным EV3 и более дорогим EV6. По цене и характеристикам он ориентирован на покупателей, которые ищут баланс между стоимостью и уровнем технологий. Особенно привлекательной новинка выглядит на фоне растущего интереса к электромобилям среднего ценового сегмента. Производитель делает ставку на практичность, безопасность и современное оснащение, что делает EV5 конкурентоспособным в своём классе.

