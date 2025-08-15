KIA EV4 готов бросить перчатку Volkswagen ID.3 — кто выдержит гонку на дальность
Если бы вам сказали, что компактный электромобиль может проехать свыше 600 километров без подзарядки, вы бы поверили? KIA решила доказать, что это реально, представив в Европе свой новый EV4 — модель, которая бросает вызов Volkswagen ID.3 и другим игрокам в сегменте.
Две версии кузова и разные сценарии использования
KIA EV4 выйдет в двух вариантах:
Хэтчбек длиной 4,43 метра — манёвренный городской автомобиль с удобной парковкой.
Fastback длиной 4,73 метра — более просторная версия для тех, кто часто ездит на дальние расстояния.
Обе версии построены на современной электрической платформе E-GMP, что позволяет объединить высокую энергоэффективность и вместительный салон.
Комплектации и оснащение
Модель 2026 года предложат в трёх комплектациях: Air, Earth Launch Edition и GT-Line. Интересно, что самая простая версия будет доступна только для кузова хэтчбек.
Примерные цены:
Air (хэтчбек) — от 37 950 евро (~3,5 млн ₽)
GT-Line Fastback с увеличенной батареей — до 52 226 евро (~4,8 млн ₽)
Базовое оснащение Air:
17-дюймовые диски
мультимедиа с экраном 12,3 дюйма
двухзонный климат-контроль
интеллектуальный круиз-контроль
датчики дождя и парковки
Earth Launch Edition добавляет цифровой ключ, а GT-Line предлагает кожаную отделку, подогрев передних сидений, 19-дюймовые колёса, проекционный дисплей и электрический багажник с бесконтактным открытием. В старших версиях также появится современный мультимедийный комплекс, способный работать сразу с тремя цифровыми дисплеями.
Техническая часть и батареи
Все EV4 будут оснащены одним электромотором мощностью 204 л. с. Покупатели смогут выбрать между двумя аккумуляторами:
58,3 кВт·ч
81,4 кВт·ч
Максимальный запас хода впечатляет: до 630 км для хэтчбека и до 590 км для Fastback. Машина поддерживает технологию V2L, позволяющую питать внешние устройства от батареи, а также режим i-Pedal для управления тягой одной педалью — удобная функция для городских условий.
