Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:56

KIA EV4 готов бросить перчатку Volkswagen ID.3 — кто выдержит гонку на дальность

KIA представила в Европе электромобиль EV4 с запасом хода до 630 км

Если бы вам сказали, что компактный электромобиль может проехать свыше 600 километров без подзарядки, вы бы поверили? KIA решила доказать, что это реально, представив в Европе свой новый EV4 — модель, которая бросает вызов Volkswagen ID.3 и другим игрокам в сегменте.

Две версии кузова и разные сценарии использования

KIA EV4 выйдет в двух вариантах:

  • Хэтчбек длиной 4,43 метра — манёвренный городской автомобиль с удобной парковкой.

  • Fastback длиной 4,73 метра — более просторная версия для тех, кто часто ездит на дальние расстояния.

Обе версии построены на современной электрической платформе E-GMP, что позволяет объединить высокую энергоэффективность и вместительный салон.

Комплектации и оснащение

Модель 2026 года предложат в трёх комплектациях: Air, Earth Launch Edition и GT-Line. Интересно, что самая простая версия будет доступна только для кузова хэтчбек.

Примерные цены:

  • Air (хэтчбек) — от 37 950 евро (~3,5 млн ₽)

  • GT-Line Fastback с увеличенной батареей — до 52 226 евро (~4,8 млн ₽)

Базовое оснащение Air:

  • 17-дюймовые диски

  • мультимедиа с экраном 12,3 дюйма

  • двухзонный климат-контроль

  • интеллектуальный круиз-контроль

  • датчики дождя и парковки

Earth Launch Edition добавляет цифровой ключ, а GT-Line предлагает кожаную отделку, подогрев передних сидений, 19-дюймовые колёса, проекционный дисплей и электрический багажник с бесконтактным открытием. В старших версиях также появится современный мультимедийный комплекс, способный работать сразу с тремя цифровыми дисплеями.

Техническая часть и батареи

Все EV4 будут оснащены одним электромотором мощностью 204 л. с. Покупатели смогут выбрать между двумя аккумуляторами:

  • 58,3 кВт·ч

  • 81,4 кВт·ч

Максимальный запас хода впечатляет: до 630 км для хэтчбека и до 590 км для Fastback. Машина поддерживает технологию V2L, позволяющую питать внешние устройства от батареи, а также режим i-Pedal для управления тягой одной педалью — удобная функция для городских условий.

Читайте также

В России с 2025 года могут обязать оснащать все ввозимые автомобили FM-радиоприёмником сегодня в 8:11

Конец тишине в дороге: автомобили снова заговорят голосом радио

В России могут обязать оснащать все импортируемые автомобили FM-радио и плеером, чтобы сохранить традиционное вещание в эпоху онлайн-платформ.

Читать полностью » Автоэксперты: проверять давление в шинах летом нужно только на холодном автомобиле сегодня в 7:16

Эта ошибка с давлением в шинах в жару приводит к поломкам и опасным ситуациям

Летом воздух в шинах расширяется, и давление растёт. Но привычка недокачивать колёса перед поездкой может обернуться серьёзными проблемами.

Читать полностью » Дефицит Lada Iskra снизил продажи Granta и Vesta в Санкт-Петербурге сегодня в 7:07

Хотели бестселлер — получили кризис: как Iskra спутала карты АвтоВАЗу

Дефицит новинки Lada Iskra изменил расстановку сил на авторынке Петербурга, обрушив продажи Granta и Vesta и уступив лидерство конкурентам.

Читать полностью » Renault и Dacia отзовут автомобили с бензиновым двигателем 1.6 литра, выпущенные в 2019–2022 годах сегодня в 6:17

Осенью стартует крупнейший отзыв Renault — затронет десятки тысяч машин в Европе

Renault отзывает более 155 тысяч гибридов из-за риска поломки коробки передач. Какие модели под угрозой и что делать владельцам — подробности в материале.

Читать полностью » Эксперт ВШЭ Борисов: платная парковка помогает снизить хаотичную стоянку в Москве сегодня в 6:04

Почему платная парковка в Москве — скрытый спонсор детских площадок и зелёных бульваров

В Москве платная парковка стала не просто сбором за стоянку, а инструментом, меняющим облик дворов и улиц, при этом учитывающим интересы всех горожан.

Читать полностью » АвтоВАЗ сохраняет 8-клапанный двигатель 1,6 л мощностью 90 л. с. для Lada Granta и Largus сегодня в 5:56

Этот мотор АвтоВАЗа пережил поколения машин — и до сих пор держит марку

Почему двигатель с историей в несколько десятилетий до сих пор стоит на новых Lada и чем он выигрывает у более современных аналогов?

Читать полностью » Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы сегодня в 5:17

Пять моделей этой осенью перевернут представление о хэтчбеках и кроссоверах

Этой осенью автолюбителей ждёт шквал премьер: от городских хэтчбеков Fiat до мощных электрических кроссоверов Subaru с впечатляющим запасом хода.

Читать полностью » В Москве с 15 августа расширили зоны платных парковок на окраинах города сегодня в 4:50

Бесплатных парковок в Москве стало меньше: где с 15 августа придётся платить

С 15 августа десятки улиц Москвы перейдут в зону платных парковок, включая районы за МКАД. Что изменится для автомобилистов?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Haval Jolion теряет более 50% стоимости после трёх лет работы в такси
Туризм

Российский туризм вырос на 7% в 2025: Калмыкия лидирует с приростом 81,7%
Спорт и фитнес

Мягкая йога: 20-минутный комплекс для улучшения сна и снятия мышечного напряжения
Культура и шоу-бизнес

Археологи нашли в Гнездово доказательства разрушения курганов по приказу княгини Ольги
Дом

Уход за пластиковыми окнами: когда проводить и какие средства использовать
Красота и здоровье

Жительница США попала в больницу после выдавливания прыща в "треугольнике смерти"
Питомцы

Ветеринары назвали 5 ошибок в уходе за кошками, сокращающих их жизнь
Питомцы

Как отучить кошку спать на клавиатуре — советы ветеринаров
