KIA EV4 готов бросить перчатку Volkswagen ID.3 — кто выдержит гонку на дальность

Если бы вам сказали, что компактный электромобиль может проехать свыше 600 километров без подзарядки, вы бы поверили? KIA решила доказать, что это реально, представив в Европе свой новый EV4 — модель, которая бросает вызов Volkswagen ID.3 и другим игрокам в сегменте.

Две версии кузова и разные сценарии использования

KIA EV4 выйдет в двух вариантах:

Хэтчбек длиной 4,43 метра — манёвренный городской автомобиль с удобной парковкой.

Fastback длиной 4,73 метра — более просторная версия для тех, кто часто ездит на дальние расстояния.

Обе версии построены на современной электрической платформе E-GMP, что позволяет объединить высокую энергоэффективность и вместительный салон.

Комплектации и оснащение

Модель 2026 года предложат в трёх комплектациях: Air, Earth Launch Edition и GT-Line. Интересно, что самая простая версия будет доступна только для кузова хэтчбек.

Примерные цены:

Air (хэтчбек) — от 37 950 евро (~3,5 млн ₽)

GT-Line Fastback с увеличенной батареей — до 52 226 евро (~4,8 млн ₽)

Базовое оснащение Air:

17-дюймовые диски

мультимедиа с экраном 12,3 дюйма

двухзонный климат-контроль

интеллектуальный круиз-контроль

датчики дождя и парковки

Earth Launch Edition добавляет цифровой ключ, а GT-Line предлагает кожаную отделку, подогрев передних сидений, 19-дюймовые колёса, проекционный дисплей и электрический багажник с бесконтактным открытием. В старших версиях также появится современный мультимедийный комплекс, способный работать сразу с тремя цифровыми дисплеями.

Техническая часть и батареи

Все EV4 будут оснащены одним электромотором мощностью 204 л. с. Покупатели смогут выбрать между двумя аккумуляторами:

58,3 кВт·ч

81,4 кВт·ч

Максимальный запас хода впечатляет: до 630 км для хэтчбека и до 590 км для Fastback. Машина поддерживает технологию V2L, позволяющую питать внешние устройства от батареи, а также режим i-Pedal для управления тягой одной педалью — удобная функция для городских условий.