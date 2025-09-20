Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Миксбордер из хвойных
Миксбордер из хвойных
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:10

Хвойные зеленеют круглый год, но без удобрений хвоя бледнеет и теряет декоративность быстро

Ошибки в удобрении хвойных культур приводят к болезням и снижению декоративности — рассказали садоводы

Хвойные растения — настоящий каркас сада. Они остаются зелёными круглый год, создают гармонию в ландшафте и радуют глаз даже зимой. Но, как и любая культура, ели, сосны, туи и можжевельники нуждаются в уходе. Чтобы они выглядели здоровыми, с яркой хвоей и крепкими побегами, необходимо правильно подбирать подкормки в зависимости от сезона.

"Главное правило ухода за хвойными — учитывать их потребности в разное время года и не перегружать удобрениями", — отмечают опытные садоводы.

Весна и начало лета: акцент на азот

После зимы хвойные вступают в период активного роста. В это время им особенно нужен азот. Он помогает наращивать зелёную массу, делает хвою сочной и насыщенной.

Подходящие варианты:

  • компост;
  • биогумус;
  • специальные азотные удобрения для хвойных.

Важно помнить: избыток азота делает хвою рыхлой, а сами растения менее устойчивыми к морозам.

Лето: магний и микроэлементы

Середина сезона — время поддерживающих подкормок. Здесь в центре внимания магний, ведь он входит в состав хлорофилла и отвечает за фотосинтез.

Недостаток магния приводит к побледнению хвои. Чтобы этого избежать, используют препараты с магнием, а также добавляют микроэлементы: железо, серу, марганец. Они повышают иммунитет растений и помогают сохранять насыщенный цвет.

Кислые почвы и кальций

Многие хвойные любят слабокислые почвы, но при излишнем закислении корни начинают страдать. Симптомы нехватки кальция — ослабленные корни и подверженность болезням.

Для раскисления применяют:

  • золу;
  • доломитовую муку;
  • комплексные удобрения с кальцием.

Фосфор: рост и новые корни

В середине лета растению нужен фосфор. Он помогает формировать крепкие побеги и стимулирует развитие корневой системы.

Признаки дефицита:

  • замедленный рост;
  • искривление и укорочение молодых побегов;
  • пожелтение концов хвои с бордовым оттенком.

Фосфорные удобрения помогают дереву окрепнуть и подготовиться к закладке новых корней.

Калий: подготовка к зиме

С конца лета и до осени хвойным требуется калий. Он укрепляет клеточные стенки, повышает морозостойкость и помогает растениям пережить холод.

Если калия не хватает, хвоя светлеет, кончики засыхают. Для осенних подкормок используют калийные или фосфорно-калийные смеси без азота.

Сравнение удобрений по сезонам

Сезон Элемент Функция Источники
Весна — начало лета Азот Рост зелёной массы Компост, биогумус, азотные удобрения
Лето Магний + микроэлементы Цвет хвои, фотосинтез Магниевые соли, железо, сера
Лето (середина) Фосфор Рост побегов, корни Суперфосфат, фосфорные комплексы
Осень Калий Морозостойкость Калийная соль, зольные удобрения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вносить азот осенью.
    Последствие: новые побеги не вызреют и погибнут зимой.
    Альтернатива: осенью использовать только калий и фосфор.

  • Ошибка: игнорировать кислую почву.
    Последствие: слабая корневая система и болезни.
    Альтернатива: корректировать кислотность золой или доломитовой мукой.

  • Ошибка: перекармливать удобрениями.
    Последствие: ожоги хвои, ухудшение роста.
    Альтернатива: вносить подкормки строго по нормам.

А что если…

А что если вместо химии использовать только органику? Это возможно, но результат будет медленнее. Хвойные лучше реагируют на сбалансированные комплексы, где органика сочетается с минералами.

Плюсы и минусы подкормок

Плюсы Минусы
Улучшение роста и яркости хвои Требуют регулярности
Повышение иммунитета При избытке могут навредить
Подготовка к зиме Некоторые удобрения дороги
Возможность коррекции кислотности почвы Нужно учитывать особенности сорта

FAQ

Можно ли подкармливать хвойные зимой?
Нет, в период покоя подкормки не нужны.

Какие удобрения подходят для туи и можжевельника?
Те же, что и для ели и сосны — комплексные смеси по сезонам.

Можно ли использовать навоз?
Свежий навоз нельзя — он обжигает корни. Только перепревший компост.

Как часто подкармливать?
В среднем 3-4 раза за сезон: весной, летом и осенью.

Мифы и правда

  • Миф: хвойники не нуждаются в подкормке.
    Правда: без удобрений они теряют яркость и болеют.

  • Миф: чем больше удобрений, тем лучше.
    Правда: передозировка губительна.

  • Миф: зола всегда полезна.
    Правда: она подходит только на кислых почвах.

Исторический контекст

  • В древности хвойные считались символами вечной жизни, но об их удобрении мало задумывались.

  • В XIX веке, с развитием декоративного садоводства, появились первые рекомендации по подкормкам хвойных.

  • Сегодня разработаны целые линейки удобрений, созданных специально для хвойных культур.

Три интересных факта

  1. Магний в хвое напрямую влияет на интенсивность её зелёного цвета.

  2. Хвойные способны жить сотни лет, но без подкормок декоративность падает уже через несколько сезонов.

  3. В Швеции для хвойных активно используют жидкие удобрения с микроэлементами, которые вносят через опрыскивание.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Черенки клюквенного гибискуса легко укореняются в воде или грунте сегодня в 5:29

Растение, которое работает за троих: и еда, и лекарство, и декор

Клюквенный гибискус: особенности посадки и ухода. Секреты пышного цветения Hibiscus acetosella, правила полива и подкормки. Узнайте, как избежать ошибок при выращивании.

Читать полностью » Агрономы объяснили, зачем оставлять капустные кочерыжки в почве после уборки урожая сегодня в 5:10

Кочерыжки закрывают потребность в органике: бесплатное удобрение работает лучше покупных мешков

После сбора урожая капусты не спешите выбрасывать кочерыжки и листья — они могут стать ценным удобрением и защитой для будущего урожая.

Читать полностью » Мини-огород на подоконнике помогает снизить стресс и обеспечивает свежей зеленью круглый год сегодня в 4:23

Огурцы на балконе и микрозелень за неделю: мини-огороды побеждают стресс и пустой холодильник

Мини-огород на подоконнике — это свежая зелень и спокойствие в шумном городе. Какие растения выбрать и как ухаживать за ними, чтобы всё получилось?

Читать полностью » Эксперт: розы укореняются лучше при посадке за 6 недель до морозов сегодня в 4:22

Сроки решают всё: когда роза приживается в два раза быстрее

Узнайте, когда лучше сажать розы: весной или осенью? Экспертные советы по подготовке почвы, выбору места и уходу за саженцами для пышного цветения.

Читать полностью » Садовый бинт или лапник — учёные назвали оптимальный материал для северных регионов сегодня в 3:23

Мыши в ужасе бегут от ваших яблонь: какой материал создаёт непробиваемый барьер — проверенный метод

Защитите сад зимой! Обвязка штамба - простой способ уберечь деревья от морозов, солнца и грызунов. Выбор материалов, плюсы и минусы. Советы и пошаговая инструкция.

Читать полностью » Сентябрьская обрезка помогает деревьям легче пережить зиму и даёт больше плодов сегодня в 3:10

Осенняя обрезка — не формальность: как несколько срезов меняют урожай

Узнайте, как правильно провести осеннюю обрезку деревьев в сентябре, чтобы увеличить будущий урожай и подготовить сад к зиме. Советы по срокам, инструментам и технике обрезки фруктовых деревьев.

Читать полностью » Народные средства в садоводстве: как зубная паста спасает урожай от вредителей сегодня в 2:23

Гусеницы в ужасе покинут грядки после этого ритуала — нужен только пустой тюбик и вода

Откройте неожиданный способ борьбы с гусеницами на капусте: обычная зубная паста устраняет вредителей за 4 дня. Без химии, безопасно для урожая и почвы — проверенный метод с доказанной эффективностью.

Читать полностью » Флорист заметила: цветы дольше не вянут в газированной воде сегодня в 2:06

Ошибка, ставшая открытием: случайный пролив газировки изменил уход за цветами

Узнайте, как обычная газированная вода может продлить жизнь вашему букету вдвое. Секреты, советы, и чего следует избегать для максимальной свежести цветов.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Chrome получит режим интеллектуального агента для бронирования и заказов — Google
Спорт и фитнес

Базовый комплекс из пяти упражнений снижает стресс и снимает зажатость мышц — фитнес-эксперты
Красота и здоровье

Врач Александр Мясников объяснил, почему новые штаммы коронавируса стали заразнее, но легче
Наука

Учёные нашли доказательства древнего астероидного удара через уникальные тектиты и анангуиты
Дом

Хозяйки перечислили лучшие гаджеты для идеального завтрака
Еда

Говядина с картошкой и шампиньонами в духовке получается сочной
Спорт и фитнес

Американский колледж спортивной медицины: интервальные тренировки ускоряют метаболизм после занятия
Авто и мото

Целиков: новый утильсбор с ноября 2025 года затронет BMW X3, BMW X5 и Toyota Highlander
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet