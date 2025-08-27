Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© www.flickr.com by gordonplant is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:56

Акварельная жатва: как художники из 12 регионов воспели хлеборобов в картинах

В Кургане завершился международный фестиваль акварели "Аквафест: хлебная история"

В Кургане успешно завершился III Международный фестиваль акварельного творчества "Аквафест: хлебная история", организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие 17 профессиональных художников из 12 регионов России, Беларуси и Китая, создавшие за две недели около 200 произведений.

Тема фестиваля была посвящена 130-летию выдающегося курганского хлебороба Терентия Мальцева. Участники посетили родину "народного академика" в Шадринском округе, где застали пик уборочной страды. На акварельных полотнах художники запечатлели бескрайние пшеничные поля, сельскохозяйственную технику и портреты тружеников села.

Особый интерес вызвали работы минского художника Михаила Нехайчика, представившего портретную галерею, включая образ Терентия Мальцева. Художник предварительно изучил биографию ученого-агрария и посетил его дом-музей.

Лучшие 67 работ вошли в итоговую выставку, пополнив коллекцию Курганского областного художественного музея, который хранит уже около 4000 акварельных произведений и считается центром акварельного искусства России.

