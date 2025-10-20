Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Sputnikcccp из английский Википедия is licensed under CC BY-SA 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:33

Хруст, треск и карамель под запретом: что нельзя делать с брекетами, чтобы не испортить лечение

Брекеты могут повредиться при откусывании твёрдых овощей и фруктов — ортодонт Ирина Аксенова

Брекеты — надёжный способ исправить прикус и сделать улыбку ровной, но для успешного лечения важно соблюдать определённые ограничения. Неправильное питание или неосторожное поведение могут привести к поломке конструкции и замедлить процесс коррекции. О том, чего стоит избегать и как ухаживать за брекетами, рассказала стоматолог-ортодонт клиники "СМ-Стоматология" Ирина Аксенова.

"Сладкая пища и лимонады не рекомендованы из-за риска развития кариеса. Овощи, фрукты лучше нарезать кусочками, а не откусывать от целого", — уточнила ортодонт Ирина Аксенова.

Почему важны ограничения

Во время ортодонтического лечения зубы и десны подвергаются дополнительной нагрузке, а сами брекеты — сложная система, состоящая из мелких деталей. Любое неосторожное движение или твёрдая пища могут нарушить фиксацию элементов, что приведёт к отклеиванию замков или деформации дуги.

Сравнение

Тип продуктов Можно Нельзя Комментарий
Мягкие (пюре, йогурт, супы) да Идеальны в первые дни после установки
Твёрдые (орехи, сухари, леденцы) нет Могут повредить брекеты
Липкие (ирис, карамель, жевательная резинка) нет Застревают между замками
Овощи и фрукты да нет (целиком) Лучше нарезать на кусочки
Газированные напитки и сладости нет Повышают риск кариеса

Советы шаг за шагом

  1. Соблюдайте мягкую диету. Первые 3-5 дней после установки ешьте мягкие продукты — каши, супы, омлеты.

  2. Избегайте твёрдых и вязких блюд. Орехи, сухари, ирис и карамель способны сломать элементы конструкции.

  3. Режьте продукты. Яблоки, морковь и твёрдые овощи лучше делить на маленькие кусочки.

  4. Ограничьте сладости. Сахар способствует накоплению налёта вокруг брекетов.

  5. Следите за гигиеной. Используйте специальные ортодонтические щётки, ёршики и ополаскиватели.

  6. Посещайте ортодонта регулярно. Плановые осмотры позволяют вовремя выявить поломку или смещение дуги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откусывать яблоки и морковь целиком.
    Последствие: отрыв замка, деформация дуги.
    Альтернатива: нарезать тонкими ломтиками.

  • Ошибка: употреблять орехи и сухари.
    Последствие: поломка брекетов, замедление лечения.
    Альтернатива: мягкие закуски — йогурт, банан, творог.

  • Ошибка: пить газировку и сладкие соки.
    Последствие: деминерализация эмали, риск кариеса.
    Альтернатива: вода, зелёный чай, компот без сахара.

А что если…

Что если во время еды брекет отклеился? Не стоит паниковать. Сохраните отклеившийся элемент и обратитесь к своему ортодонту. Не пытайтесь приклеить его самостоятельно — это может усугубить ситуацию.

Если проволока или дуга натирают слизистую, используйте специальный ортодонтический воск до визита к врачу.

Плюсы и минусы ношения брекетов

Плюсы Минусы
Исправляют прикус и выравнивают зубы Требуют особого ухода
Улучшают эстетику улыбки Есть диетические ограничения
Повышают уверенность в себе Возможны временные неудобства
Улучшают здоровье полости рта Повышенный риск кариеса при плохой гигиене

Защита при спорте

"При занятиях контактными видами спорта, например боксом, необходимо использовать индивидуальные защитные капы", — отметила Ирина Аксенова.

Капа защищает зубы и брекет-систему от ударов и травм. Её изготавливают индивидуально по слепку челюсти, чтобы она точно прилегала и не мешала дыханию.

FAQ

Можно ли есть мясо при брекетах?
Да, если оно мягкое или измельчённое — фрикадельки, тефтели, запеканки.

Как ухаживать за брекетами после еды?
Полоскать рот водой или ополаскивателем, а дома использовать щётку и ёршик для удаления остатков пищи.

Что делать, если дуга натирает щёку?
Закрыть острый участок воском и записаться на приём к ортодонту.

Можно ли пить кофе и чай?
Да, но лучше ограничить, так как напитки окрашивают лигатуры.

Мифы и правда

  • Миф: брекеты портят зубы.
    Правда: при правильной гигиене эмаль не страдает.

  • Миф: во время лечения нельзя есть фрукты и овощи.
    Правда: можно, но в нарезанном виде.

  • Миф: брекеты подходят только подросткам.
    Правда: современные системы эффективно работают и у взрослых.

Исторический контекст

Первые прототипы брекетов появились ещё в XVIII веке во Франции, а современные системы стали популярны с середины XX века. Сегодня ортодонтия предлагает десятки вариантов — от металлических до керамических и сапфировых, включая невидимые элайнеры.

"Брекеты требуют аккуратности, но соблюдение простых правил поможет сохранить конструкцию целой и сделать лечение эффективным", — подчеркнула Ирина Аксенова.

Три интересных факта

  • Средняя длительность лечения брекетами — 1,5-2 года.

  • После снятия системы нужно носить ретейнер, чтобы сохранить результат.

  • Керамические брекеты менее заметны, но требуют особенно бережного ухода.

