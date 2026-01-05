Хронические болезни лёгких превращают грипп в угрозу: гонконгский штамм опаснее для этой группы

Гонконгский грипп может протекать значительно тяжелее у людей, чьё здоровье уже ослаблено хроническими заболеваниями или иммунодефицитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста, вирусолога Елену Малинникову, которая назвала группы повышенного риска. По её словам, особого внимания требуют беременные женщины, дети, а также пациенты с хроническими заболеваниями лёгких и выраженными иммунодефицитными состояниями.

Кто чаще всего переносит болезнь тяжелее

Малинникова отметила, что в основном этим видом гриппа страдают люди, имеющие хронические заболевания лёгких. Именно эта категория пациентов, по словам специалиста, наиболее уязвима к осложнениям. Речь идёт о заболеваниях, которые уже снижают функциональные возможности дыхательной системы и делают течение вирусной инфекции более тяжёлым.

Эксперт добавила, что летальные случаи также встречаются, когда заболевание развивается на фоне хронической обструктивной болезни лёгких. Такая комбинация, по её словам, особенно опасна, поскольку поражение дыхательной системы в этих условиях усиливается. В группе повышенного риска также остаются дети, организм которых в целом более чувствителен к тяжелому течению гриппа.

Иммунодефицит и дополнительные факторы риска

По словам Малинниковой, под особой угрозой находятся люди с выраженным иммунодефицитом. Она уточнила, что иммунодефицитные состояния бывают как хроническими, так и временными. В первом случае речь идёт о длительных нарушениях иммунной защиты, которые повышают вероятность осложнений и затяжного течения болезни.

Временные иммунодефицитные состояния, как пояснила врач, могут быть связаны с переохлаждением. Они также нередко возникают на фоне стрессовых ситуаций или высокой физической нагрузки. По её словам, такие состояния способны утяжелить течение заболевания, делая организм менее устойчивым к инфекции даже при отсутствии серьёзных хронических диагнозов.

Почему важно учитывать уязвимые группы

Специалист подчеркнула, что внимание к группам риска связано не только с вероятностью осложнений, но и с тем, что течение болезни у таких пациентов может быть непредсказуемым. Беременные женщины, дети и люди с иммунодефицитами, по её словам, нуждаются в более осторожном подходе, поскольку их организм хуже справляется с нагрузкой, которую создаёт вирус.

Врач также выделила пациентов с хроническими заболеваниями лёгких как наиболее уязвимую категорию. Именно у них чаще всего наблюдается тяжёлое течение, а при наличии хронической обструктивной болезни лёгких повышается вероятность неблагоприятного исхода. По оценке Малинниковой, временные ослабления иммунитета, связанные со стрессом или переохлаждением, могут дополнительно ухудшить состояние, если человек уже находится в зоне риска.